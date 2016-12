La unió entre alumnes de 4t d'ESO i Xeridell permet impulsar una col·lecció de tasses solidàries

Els tallers ocupacionals de Xeridell treuen fum aquests dies, preparant tots els productes que posaran a la venda durant la campanya de Nadal. Entre ells, tot i que aquesta ja està disponible, hi ha una tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el dia 3 de desembre. La tassa és fruit de la col·laboració entre Xeridell i l'Escola Andorrana de Santa Coloma, concretament dels alumnes de quart d'ESO. La totalitat d'aquest curs es va presentar a un concurs per escollir el disseny de la tassa, on es valorava sobretot la qualitat artística però també la sensibilitat que es promovia envers les persones amb discapacitat. La guanyadora ha estat l'alumna Aina Oriol, que aquest mateix divendres al matí ha rebut una tassa ja amb el seu disseny gravat com a reconeixement.

La directora tècnica de l'Escola Especialitzava Nostra Senyora de Meritxell, Agatha Moya, ha explicat que la idea era fer una línia de producte per commemorar el Dia de les Persones amb Discapacitat. Per això van contactar amb el centre de Santa Coloma, el qual de seguida va dir que sí i ha donat "una resposta espectacular". Amb la tassa es busca "sensibilitzar la societat", gràcies a un producte que "és per a tothom" i que per tant és fàcil que tingui una elevada difusió.

Per la seva part, la guanyadora, ha explicat que el seu disseny volia demostrar "que no hi ha cap desigualtat, tots som iguals". Per això ha dibuixat quatre nens iguals, però de diferents colors, perquè, a la vegada, "som diferents". Oriol ha assegurat que se sent "orgullosa" de poder veure estampada la seva creació a les tasses que fan els usuaris de Xeridell.

A l'acte organitzat per agrair la tasca de l'Aina i de tots els alumnes de l'Escola Andorrana de Santa Coloma hi ha assistit també la presidenta de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Agustina Grandvallet, i la directora general de l'EENSM, Celine Mandicó.