La UHA reclama activitats per als caps de setmana de la primavera

El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, considera que un dels reptes del país és captar més turistes durant la primavera, que ara com ara és la temporada més baixa. Així, creu que una de les qüestions que es poden plantejar és “un calendari d’esdeveniments més constant” els caps de setmana i que s’allar­gués als diumenges, de tal manera que fes que els turistes es quedessin al país aquest dia.

D’aquesta manera, Ara posa de manifest que l’ocupació i l’afluència de visitants és important entre els mesos de desembre i març i després els mesos de juliol i agost, però que la tardor, i especialment la primavera, són èpoques més fluixes i que per tant és on cal incidir. Així, destaca que a la tardor ja es fa l’Andorra Shopping Festival, que contribueix a atreure visitants i, en aquesta línia, de cara a la primavera caldria explotar molt més la vessant cultural ja que és un tipus de turisme que “a Andorra l’interessa”. És per això que, més enllà dels esdeveniments que podrien tenir lloc els caps de setmana, també assenyala que s’hauria de potenciar molt més el romànic.

El nou president de la UHA valora de forma positiva la promoció que està fent del país Andorra Turisme i remarca que precisament aquesta política d’acollir esdeveniments ha fet que el “mes de juliol” ja s’hagi “inclòs en la temporada alta”, ja que cites com el Cirque du Soleil, l’Ultra Trail i aquest any el Tour de França han fet que l’ocupació hagi estat elevada al llarg de tot el mes.

Ara destaca el fet que la recuperació del mercat francès i l’espanyol hagi servit per pal·liar la davallada del rus i manifesta que, encara que es pugui anar a buscar turistes d’indrets més llunyans, cal tenir clar que “el nostre client és de proximitat” i que cal “cuidar-lo molt”. També remarca que s’ha de tenir present que el país no té les “infraestructures” necessàries per “captar clients de molt alt nivell” i que el que cal és ser conscient del que es té i millorar en allò que es pugui. D’aquesta manera, creu que el low cost, tal com l’entenem, ha aportat coses positives al país i que cal tenir en compte que és necessària una massa crítica per fer rendibles certes inversions. En aquest sentit, argumenta que l’avantguarda en turisme són les companyies aèries i que cal veure que, per exemple, en un vol hi ha persones que paguen “15 euros i d’altres 300”, i que aquesta és la tendència que sembla que se seguirà en el sector turístic. “No per això s’ha de donar un mal servei”, destaca, i afegeix que “la clau és la gestió” i trobar “l’equilibri” i que low cost no ha de voler dir “turisme de borratxera”.

Personal

Quant als recursos humans, que ha estat un dels maldecaps habituals de la Unió Hotelera d’Andorra, el nou president de l’entitat constata que continuen tenint problemes per trobar “personal de base” i considera que s’hauria de buscar una fórmula amb el departament d’Immigració “més flexible”. A més a més reconeix que el sector també té un paper important a l’hora de formar gent i incorporar-la. En aquest sentit, recorda que ja han fet arribar a l’executiu la idea que volen que el Servei d’Ocupació sigui “personalitzat i que pugui assessorar” les persones que estan sense feina, a qui s’han de poder oferir les formacions que els permetin capacitar-se per a determinades feines.