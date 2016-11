La tercera edició de ‘Clàssics al carrer’ arriba a Encamp

Coincidint amb l’any internacional del vehicle antic, i seguint la recomanació de la Federació Internacional de Vehicles Antics (FIVA) de fer sortir els cotxes antics al carrer perquè tothom en pugui gaudir, l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), conjuntament amb el Comú d’Encamp, ha organitzat la tercera edició de ‘Clàssics al carrer’, que tindrà lloc el pròxim 27 de novembre de 9.30 a 13 hores a la plaça dels Arínsols.

L’objectiu d’aquesta trobada és que la gent pugui conèixer com es conduïen els vehicles antics, quina olor fan i com són per dins. I per aconseguir-ho, tothom que s’apropi als Arínsols podrà fer un tomb per la parròquia amb el vehicle que més li agradi, que conduirà el seu propietari mentre li explica les anècdotes i la història del vehicle. L’activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia.