La tercera campanya de la Creu Roja tanca amb 263 donacions de sang

La tercera campanya d’extraccions de sang de la Creu Roja s'ha acabat aquest dimarts 29 de novembre amb les darreres extraccions, i s'ha arribat a la xifra total de 263.

La Creu Roja ha valorat molt positivament la resposta obtinguda en aquesta última campanya per part de la població, sobretot, també, després de l’èxit de l’anterior col·lecta, duta a terme el mes de juliol, que va aconseguir més de 250 donacions. L’entitat agraeix la participació, recordant que el sistema sanitari sempre requereix de disponibilitat de sang, per exemple, per poder fer transfusions en casos d’urgència, com ara accidents o operacions quirúrgiques.

Amb aquesta ja són tres les col·lectes de sang que s’han realitzat enguany. A l’abril, la Marató de donants va batre el rècord de donacions en una sola jornada després d’arribar a les 440 i sumar 142 donants nous, que mai abans havien participat en una campanya d’extraccions d’aquestes característiques.

La majoria dels donants d’aquesta última campanya s’han acostat majoritàriament a les tardes durant aquests dos dies (28 i 29 de novembre) al Prat del Roure, nou emplaçament on tenia lloc la col·lecta. El dia 28 hi va haver 128 donacions, mentre que el dia 29, n’hi va haver 135. A aquestes xifres s'hi sumen un total de 45 oferiments, que són persones que han anat a donar sang però que per diversos motius no ho han pogut fer.

A més a més, des de la Creu Roja Andorrana se segueixen realitzant tasques de sensibilització per fidelitzar els que fan aquestes aportacions de mig litre de sang i mitja hora del seu temps, sota el lema de la campanya: 'Som donants d’alçada'. En aquesta campanya del mes de novembre la Creu Roja ha tingut la col·laboració d’Assegurprevenció, els ministeris de Salut i Afers Socials, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, el Comú d’Escaldes-Engordany i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.