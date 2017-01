La Seu tanca la programació de Nadal amb una gran participació

La Seu d’Urgell va tancar el cap de setmana de la festivitat de Reis la programació nadalenca d’El Món Màgic de les Muntanyes –iniciada el 3 de desembre passat– amb un gran èxit de participació dels urgellencs de totes les edats en les prop de seixanta activitats proposades. La regidora de Festes i Tradicions i Infància i Joventut, Sílvia Iscla, fa una “valoració molt bona” de l’acceptació de les propostes lúdiques i festives per celebrar aquestes festes nadalenques a la ciutat. Iscla també remarca que aquest èxit es deu “a la gran tasca duta a terme per les entitats, les empreses, els treballadors municipals i els voluntaris, que han fet possible que tot rutllés”.

En xifres, els actes amb més participació han estat el Tió de la Freita, en què els minairons van repartir unes 900 bosses amb obsequis per als més xics de la casa, i el parc de Nadal infantil, pel qual van passar més de 2.000 nens i nenes durant les quatre jornades que va obrir les portes. També és remarcable la bona afluència de públic en el primer parc de Nadal juvenil que s’ha organitzat a la Seu d’Urgell, de què van gaudir, durant les dues tardes que va funcionar, prop de 300 joves d’edats compreses entre 12 i 16 anys. Al respecte, Iscla explica que “l’èxit obtingut per aquesta nova proposta ha comportat que els joves ens hagin demanat que també es pugui organitzar una proposta lúdica semblant en altres èpoques de l’any”.

Les visites dels minairons a totes les escoles de la Seu d’Urgell i Castellciutat han estat, de nou, molt esperades per tots els alumnes. “Aquesta activitat ja ha quedat ben arrelada entre els infants de la nostra ciutat”, afegeix Iscla. Un altre acte de què han gaudit les famílies alturgellenques ha estat “l’espectacular” arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, que enguany han arribat pel canal d’aigües braves del Rafting Parc de la Seu d’Urgell, on una munió de gent els esperava per donar-los la benvinguda.

A més, les novetats en la cavalcada, com la presència del Sr. Pipa, van cridar molt atenció dels més xics, que li van poder lliurar personalment el seu

xumet.