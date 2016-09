La Seu d’Urgell acollirà el Congrés europeu d’esports i natura l’any vinent

La capital de l’Alt Urgell va acollir ahir la reunió del comitè executiu del Congrés europeu d’esports i natura 2017, que va servir per perfilar el programa d’aquest certamen, que tindrà lloc a la Seu del 27 al 29 de setembre del 2017. En la jornada de treball, presidida per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i amb la participació dels tècnics municipals membres del comitè organitzador d’ENOS 2017, es va treballar en el disseny del web del congrés, els temes que s’abordaran i les tarifes d’inscripció. A més a més, el comitè executiu d’ENOS també va acordar celebrar a la Seu, just en els dies previs al congrés, un seminari europeu adreçat als estudiants de l’àmbit dels esports a la natura. Batalla va remarcar que “la nostra ciutat té la vocació de ser una de les capitals dels esports a la natura del sud d’Europa, i acollir un congrés d’aquestes característiques és una oportunitat per aconseguir aquest objectiu, donar-nos a conèixer i reivindicar-nos”.