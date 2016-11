La Seu commemora avui el Dia mundial de la lluita contra la sida

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) i l’Associació Antisida de Lleida organitzen, un any més, diversos actes que tindran lloc a la Seu d’Urgell avui, 1 de desembre, Dia mundial de la lluita contra la sida, data commemorativa establerta per l’Organització Mundial de la Salut l’any 1987. La primera acció serà la instal·lació d’un gran llaç vermell al mur del civisme de la plaça Soldevila de la capital alturgellenca, amb l’objectiu de visibilitzar i commemorar aquest dia. També en la jornada d’avui, sota el seu programa de promoció de la salut jove, l’Oficina Jove impulsa el muntatge d’un estand informatiu i de sensibilització a l’espai de tutoria del Col·legi La Salle, dinamitzat per l’alumnat de 3r d’ESO del centre amb el material cedit per l’Associació Antisida de Lleida.

‘Estigma o Estima’

L’Associació Antisida de Lleida és una de les 25 entitats membres del Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya, de caràcter unitari. Sota el lema Estigma o estima, tu decideixes, el Comitè 1r de Desembre rei­vindica en aquesta campanya “el dret a l’estima, com a valor indispensable de lluita contra la por, la intolerància i l’aversió que es crea envers el virus i les persones que hi conviuen, pel simple fet de ser seropo­sitives”.

A més, destaca també “valors com la solidaritat, l’apoderament, la diversitat, la igualtat i la cooperació enfront de les actituds discriminatòries i l’estigma”. A partir del mes de gener, l’Associació Antisida reactiva l’Espai de Salut Afectiva i Sexual a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Es tracta d’un servei d’assessorament personalitzat, gratuït i totalment confidencial en qüestions d’afectivitat i sexualitat. També es dispensa material profilàctic i material educatiu i preventiu, i es realitza el test ràpid de detecció del VIH/sida, segons va informar l’Ajuntament de la Seu.