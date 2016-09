La setmana de l’isard es tanca amb 98 captures

La Setmana de la caça de l’isard, que va tenir lloc de l’11 al 18 de setembre, s’ha tancat amb un total de 98 captures de les 119 autoritzades, segons va informar ahir l’executiu en un comunicat, en què es destaca l’absència d’accidents.

Des del cos de banders es va valorar que el fet que no s’hagi arribat al total de les captures autoritzades es dóna perquè els caçadors “són cada vegada més selectius en el moment d’escollir la peça” que han d’abatre. Així mateix, també es va incidir en el mal temps registrat durant dos dies de la setmana passada, que va impedir que els caçadors poguessin practicar la caça com la resta dels dies.

Ara s’està a l’espera del retorn de les anelles que no han estat controlades. Els caçadors tenen quinze dies naturals per al retorn d’aquestes anelles, és a dir fins al 3 d’octubre vinent.

Els banders posen de manifest que hi ha una bona relació amb els caçadors i que aquest col·lectiu cada any s’esforça més per complir la normativa. Així mateix, es destaca que els caçadors agraeixen la feina de pedagogia que fa el cos de banders per explicar les modificacions que afecten els reglaments i les lleis de caça.