La quarta edició de la Travessa Transfronterera confia arribar als 215 corredors de l'any passat

La quarta edició de la Travessa Transfronterera, que uneix Sant Julià de Lòria amb la Seu d'Urgell, tindrà lloc el proper diumenge 16 d'octubre. Igual que en les darreres edicions, la cursa de muntanya que rememora el trajecte històric que es feia servir per anar d'una localitat a l'altra comptarà amb dos recorreguts: el llarg de 31,1 quilòmetres (inclòs a la Copa d'Andorra i al Circuit Fer), i el xics, per a joves, de 14,9 quilòmetres. Aquest any la Travessa agafa un nou impuls ja que coincideix amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, motiu pel qual es confia arribar, i fins i tot superar, la xifra de 215 inscrits de l'any passat, tal com ha manifestat el conseller d'Esports de Sant Julià, Pere Pràxedes.

El proper 16 d'octubre els amants de les curses de muntanya tenen una cita amb dues localitats que presumeixen d'una gran relació "d'amistat, esportiva i institucional", tal com ha assegurat el regidor d'Esports de la Seu d'Urgell, Isidor Alberich. Es tracta de la Travessa Transfronterera, Camí de Retrobament, una prova que arriba a la seva quarta edició i que pretén ser un homenatge al camí històric que s'utilitzava per anar de Sant Julià de Lòria a la capital alturgellenca. La competició és puntuable dins el Circuit Fer i la Copa d'Andorra de Curses de Muntanya.

En aquesta quarta edició la travessa agafa un nou caire, o almenys això s'intentarà, tenint en compte que coincideix amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell. De fet, els corredors arribaran al "rovell de l'ou" d'aquesta fira (el Palau Municipal d'Esports de la Seu), ha destacat Alberich. Per aquest motiu, es confia poder arribar almenys a la xifra dels 215 corredors, que és la que es va assolir l'edició passada, ha explicat el conseller d'Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Pere Pràxedes.

La travessa compta amb dos recorreguts: el llarg, de 31,1 quilòmetres i 1.896 metres de desnivell positiu; i el xics, de 14,9 quilòmetres i 462 metres de desnivell, reservat per a infants entre 12 i 15 anys. Precisament en aquest segon circuit és on es preveu un increment dels inscrits, ja que cada vegada els corredors s'inicien més joves a les curses de muntanya, ha assegurat Pràxedes.

La prova compta amb una vintena de voluntaris i un servei d'autobús que unirà les dues localitats en diferents trajectes per facilitar el desplaçament dels corredors i familiars.