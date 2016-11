La publicació de béns dels batlles cal fer-la per llei, segons el CSJ

Tal com ja s’esperava, els representants del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) que van visitar les instàncies de la justícia recentment van demanar per la transparència i per la publicació dels béns dels batlles, magistrats i fiscals. Una qüestió que, ara per ara, no es fa ni es té en l’agenda. El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va explicar que no es té cap inconvenient que es facin públics aquests béns, “però si es fa s’haurà de fer per llei i conjuntament amb la que regularà també les declaracions dels càrrecs públics”, va explicar.

Casadevall troba que Andorra és prou petita per conèixer qui és qui i què té cadascú, però si el Greco considera que és més positiu fer pública aquesta relació de béns dels batlles, jutges i magistrats, estan disposats a fer-ho. El president del CSJ creu que la fórmula idònia és que es faci per llei i amb la resta de la regulació de la declaració de béns d’altres càrrecs públics, com és el cas de la llei que ja s’està elaborant, anomenada llei de la transparència, que redacta DA. Tot i això, en aquesta norma s’ha considerat la regulació de la publicació dels béns i el patrimoni dels càrrecs públics tant del Consell General com del Govern, amb uns límits de mínims, incloent-hi directors de parapúbliques, però encara no s’havia parlat d’afegir en el mateix text de la llei la part alta de l’organigrama de la justícia. Per altra banda, el CSJ va presentar als representants del Greco el recentment aprovat recull d’obligacions i valors deontològics de magistrats, batlles i fiscals, que segons va explicar Casadevall “van valorar posi­ti­vament”.

Altres preguntes de control dels supervisors del Greco van ser referents a les retribucions dels magistrats. “Ens van preguntar si els batlles rebien regals, a la qual cosa vam contestar que no en teníem constància.” Pel que fa als sous dels batlles, i segons ja es va publicar en l’informe de la Comissió Europea per l’Eficàcia de la Justícia (Cepej) del Consell d’Europa, els salaris dels batlles andorrans són dels més alts d’Europa, amb dades que, malgrat publicar-les aquest any, són referents al 2014. De fet, al quadre dels 45 països analitzats, Andorra és el quart amb un salari brut de jutge més alt, gairebé 74.000 euros. Amb una remuneració superior només hi ha Israel, Luxemburg i els Països Baixos. Molt lluny del sou brut dels jutges d’Espanya, que cobren 47.494 euros, i més que els de França, que tenen una retribució bruta de 41.552 euros. “Des del Greco valoren positivament que els càrrecs judicials estiguin ben remunerats”, va comentar el president del Consell Superior de la Justícia.