La primera pedra de la seu de la justícia es posarà el proper dia 5

El 5 de desembre es col·locarà la primera pedra de la seu de la justícia. Així ho va avançar el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, que va dir que se sentia orgullós per aquest esdeveniment. Pel president del Consell Superior de la Justícia, el fet de col·locar la primera pedra, i el fet que ja hagin començat a fer els fonaments, “és una prova que aquesta vegada sí que és veritat”.

Casadevall recorda que la nova seu de la justícia ja ha passat per tres projectes. Un va ser fa set anys, el 2009, quan es va projectar l’edifici a l’entorn de la Casa de la Vall, a sota del que és ara l’edifici del Consell General, i no es va fer perquè “es malmetia la imatge de la Casa de la Vall i el nou edifici del Consell General quedava encotillat”. La decisió presa entre qui era cap de Govern, Jaume Bartumeu, i l’aleshores president del CSJ, Lluís Montanya, va comportar la modificació del pla parcial de l’entorn urbanístic de la Casa de la Vall i també l’ampliació del termini del lloguer de l’edifici actual de la Batllia, o edifici de les Columnes. El Comú de la capital va decidir, doncs, ubicar en aquest primer indret l’edifici administratiu que ja està en funcionament.

El segon projecte va ser fa cinc anys, quan es va parlar de la mateixa ubicació que l’actual, al Prat del Rull. Aquest va quedar sense pressupost perquè l’aleshores ministre de Territori, Jordi Alcobé, va dir que s’ajornava la construcció per la contenció de la despesa. Aquell projecte preveia la construcció de fins a 20.000 metres quadrats de planta, amb un cost de 32 milions d’euros.

Finalment el projecte serà el licitat per l’executiu el mes de juny passat i suposarà la construcció d’una superfície solar de 2.068 metres quadrats, però amb les diferents plantes i soterranis ocuparà 15.458 metres quadrats. El cost del projecte és de 20,7 milions d’euros. El pressupost del 2016 preveu 1.900.000 euros destinats a aquesta partida i uns pluriennals per als dos següents exercicis de 9.500.000 euros, per al 2017, i de 7.400.000 euros, per al 2018. El termini d’execució de les obres és de trenta mesos.