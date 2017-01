La primera part del Saló de la Infància d'Encamp clou amb un 15% més de visitants

La primera part del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra, que ha tingut lloc a Encamp del 27 de desembre a l'1 de gener, ha registrat un total de 2.438 entrades i 59 abonaments (entrada per a tots els dies). Les xifres són un 15% superiors a l'any passat, amb 329 entrades més i 6 abonaments més respecte a l'anterior edició. També han augmentat el nombre total de visitants -on es comptabilitzen els pares dels infants- que ha arribat a la xifra de 7.314, cosa que representa més de 1.200 visitants per dia.

El Comú d'Encamp ha valorat molt positivament les xifres obtingudes a Encamp durant els dies de celebració del 25è Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra, i espera que els bons resultats es repeteixin al Pas de la Casa, on es trasllada l'esdeveniment del 3 al 5 de gener. A Encamp s'han registrat 7.314 visitants, un 15% més que l'edició passada. El 27, 28, 29 i 30 de desembre el Saló va rebre més visitants respecte a la darrera edició, el 31 es va mantenir la xifra i l’1 de gener ha estat l’únic dia que s’ha registrat un nombre inferior respecte a l’any passat.

A partir d'aquest dimarts l'esdeveniment es trasllada al Centre Esportiu del Pas de la Casa, on l'entrada per un dia té un cost de 4 euros i l'abonament per als tres dies serà de 7 euros.

Arribada dels Reis d'Orient

D'altra banda, el dia 5 de gener se celebrarà la tradicional Cavalcada de Reis a Encamp i al Pas de la Casa, una desfilada on els més petits del poble rebran l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, acompanyats pels seus seguicis de patges i follets que repartiran regals i caramels.

A Encamp, que tindrà lloc a partir de les sis de la tarda, estarà acompanyada d’una cercavila. Pel que fa al Pas de la Casa, Ses Majestats arribaran en vehicles tot terreny i carrosses fins al Centre Esportiu, després d’un castell de focs d’artifici i d’un descens de torxes per les pistes d’esquí, que es durà a terme a les sis de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa.