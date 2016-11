La Policia demana prudència abans de difondre missatges en cadena que creen alarmisme

La Policia ha constatat que han augmentat el nombre de missatges de contingut fals que circulen sobretot per les xarxes socials i per missatgeria instantània. Es tracta de missatges que s'envien en cadena, sovint distorsionats, i que poden generar alarma social. Per aquest motiu es recomana, davant del dubte, consultar la Policia abans de participar en la difusió dels continguts.

El volum de missatges falsos que circulen per les xarxes socials, tot i que també per missatgeria instantània, va en augment. Per tal de frenar aquesta tendència, la Policia ha emès aquest dijous al matí un comunicat demanant prudència a les persones que els rebin, i que davant del dubte de la font que l'escriu es consulti amb el propi cos, abans de reenviar-lo i participar en una difusió en cadena que acaba generant alarma social.

Fons policials han explicat que diàriament reben trucades de persones a qui els han enviat missatges, per exemple per WhatsApp, estil "ha desaparegut tal persona" o "han segrestat tal persona". Molt sovint són falsos, per aixó es demana comprovar abans l'autoria de la informació i només participar en el reenviament si se sap que prové d'una font oficial.

A més, la Policia recorda que cert tipus de contingut pot tenir conseqüències legals per la persona que difon el missatge, tot i no haver creat el mateix.

Aquesta alerta feta per la Policia andorrana va en consonància amb la campanya 'Stop bulos' que ha impulsat la Policia espanyola, la qual també ha constatat aquest augment de missatges falsos, i els van penjant a les xarxes socials per evitar-ne la seva propagació i que la gent caigui en el parany.