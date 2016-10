La part alta de l'avinguda Meritxell serà només per a vianants aquest dissabte a la tarda

El Comú d'Andorra la Vella ha atès parcialment la demanda de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’Avinguda Meritxell, que havia sol·licitat el tancament de la part alta de l'avinguda els tres dies del pont de Tots Sants (dissabte, diumenge i dilluns), i tallarà excepcionalment al trànsit el tram entre el Pont de la Rotonda i el carrer Doctor Molines aquest dissabte a la tarda, entre les 16 i les 22 hores. D'aquesta manera no hi haurà problemes per poder celebrar una cercavila organitzada amb motiu de l'Andorra Shopping Festival.

A més, l'aparcament del Parc Central recupera progressivament les places disponibles per a l'inici del pont de Tots Sants i de l'Andorra Shopping Festival, que atreu nombrosos turistes. Després de la pèrdua provisional de places per la celebració de la Fira d'Andorra la Vella, el desmuntatge dels envelats permetrà recuperar-ne per aquest dissabte, quan està previst que n'hi hagi unes 300 d'operatives de les 540 que ofereix habitualment aquesta infraestructura, el que representa un 60%.