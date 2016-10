La parròquia d'Encamp repartirà 600 quilos de castanyes el dia 31

Tot és a punt per celebrar un any més la castanyada popular a Encamp i al Pas de la Casa la vigília de Tots Sants. Enguany, la parròquia té previst repartir més de 600 quilos de castanyes durant la celebració, que tindrà lloc dilluns 31 d'octubre a les 19.00 hores a la plaça Sant Miquel d'Encamp i a partir de les 20.00 hores a la plaça de l'Església del Pas de la Casa. Aquesta festa popular, que compta amb una gran acceptació, s’organitza entorn de les castanyes ben calentes i embolcallades en les seves paperines i en un bon tast de moscatell, per celebrar una de les festes tradicionals més arrelades a la parròquia encampadana.