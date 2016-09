La nul·litat de l’escorcoll policial dóna l’absolució als farmacèutics

La declaració de nul·litat de la perquisició policial efectuada el 28 de febrer del 2011 a la farmàcia d’Encamp involucrada en l’operació Cursa, sense cap control judicial, ha estat clau perquè el Tribunal de Corts notifiqués ahir la lliure absolució dels dos gerents de la farmàcia, per falta de proves. Els farmacèutics van ser absolts del delicte major continuat d’elaboració, distribució i venda de substàncies tòxiques i del delicte menor d’elaboració d’aquestes substàncies dopants. Se salven, doncs, dels tres anys d’inhabilitació i de la presó condicional que demanava la fiscalia, i a més s’estalvien els 40.000 euros de multa sol·licitada. Tot i això, val a dir que a Espanya van reconèixer part dels fets i van ser condemnats, i també van pagar 15.000 euros per un expedient obert per via administrativa.

Van ser els advocats de les defenses, del farmacèutic i de la farmacèutica, els que van demanar la nul·litat de totes les proves aconseguides a partir de l’escorcoll policial que es va fer, per avís d’agents policials estrangers, sense cap control judicial i sense informar degudament la propietària, tal com marca la llei, de la raó de l’escorcoll i també del delicte en concret de què se l’acusava. La nul·litat declarada pel Tribunal de Corts el 26 de maig passat va comportar la nul·litat de la gran majoria de proves aportades al sumari i de testimonis, com dels policies i d’un dels clients.

La fiscalia, però, va basar la seva petició de condemna en les investigacions dels mossos d’esquadra i la comissió rogatòria internacional practicada en el marc de la causa. Va assegurar que tots dos acusats van vendre productes prohibits pel comitè mundial contra el dopatge, com ara testosterona, hormona del creixement i EPO, així com productes de només dispensació hospitalària.

Per la seva banda, la defensa va basar l’argumentació en el fet que la possible distribució i venda de substàncies dopants es va fer sempre des d’Espanya, on ja van ser condemnats. Alguns dels enviaments d’aquests medicaments “prohibits” es van fer des d’una empresa de transports de Jaca, on treballava la germana de la farmacèutica, o des de la Seu.

En el judici hi va intervenir la directora de recursos sanitaris, que va explicar que el ministeri va notar el 2009 un increment de les importacions de medicaments dopants, i va notificar que dos d’aquests passaven a ús hospitalari i per tant quedava prohibida la seva venda. Arran dels fets va elevar la prohibició publicant-la al Butlletí Oficial del Principat.