La nova galeria a la carretera d'Arcalís es construirà durant els dos propers estius

El director d'Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, s'ha mostrat molt satisfet amb l'anunci fet pel Govern la setmana passada de licitar una nova galeria a la carretera d'Arcalís, que unirà les dues actuals i que servirà per millorar l'accessibilitat fins a les pistes d'esquí. Ajona ha assegurat que amb aquest projecte es redueixen significativament "les possibilitats de tancament de la carretera", i ha recordat que ara queden "petits punts sensibles", com un punt amb perill d'allaus a la zona d'Encodina. Ajona ha explicat que els treballs de la nova galeria començaran un cop acabi la temporada d'hivern i s'aturaran amb l'inici de la propera. Com que no donarà temps a fer-ho en un sol estiu, els treballs s'allargaran durant dos estius.

Durant el Consell de Ministres de la setmana passada el ministre portaveu, Jordi Cinca, va informar de la licitació d'unes obres per construir una galeria oberta de 142 metres a la carretera d'accés a Arcalís per unir les dues ja existents, amb l'objectiu de millorar la protecció de la via contra les allaus. Aquest anunci ha estat molt ben vist des de l'estació d'Arcalís, que des de fa un parell d'anys treballa amb insistència per millorar les condicions d'accessibilitat de la carretera, per tal de tallar-la el mínim possible. La galeria ajuda a reduir "les possibilitats de tancament", ha assegurat. No obstant això, ha afegit que encara queda algun "petit punt una mica sensible" per donar plenes garanties.

Les obres de la nova galeria, ha explicat Ajona, començaran quan acabi aquesta temporada d'hivern, i s'allargaran tot l'estiu, "fins que comenci la temporada següent". Com que no es podran acabar en un únic estiu, es reprendran durant l'estiu següent. És a dir, la nova galeria serà una realitat a partir de la temporada d'esquí 2018-19. De fet, el termini d'execució de les obres previst pel Govern és de 18 mesos.

Pel que fa a aquests petits punts sensibles que encara queden per resoldre en termes de seguretat a la carretera d'Arcalís, Ajona ha explicat que hi ha una zona amb risc d'allaus a Encodina, tot i explicar que "no és massa habitual" i que "es genera el perill només en cas de nevades molt fortes". Un altre punt problemàtic són les corbes del Serrat, "pel traçat que tenen" i pels cotxes que queden aparcats als laterals. Pel que fa a aquest segon punt, el nou aparcament al Serrat que s'inaugurarà properament ha de solucionar bona part de la problemàtica, per tal que les màquines "puguin treballar", ha destacat el director d'Ordino-Arcalís.

Tot plegat, permet que el risc de tancament de la carretera d'Arcalís per culpa de la meteorologia es vagi reduint any rere any, gràcies també a la coordinació entre el COEX i Arcalís, els quals posen a disposició la seva maquinària per netejar la carretera quan neva intensament. Ajona ha recordat que la temporada passada no es va tancar cap dia, però també perquè la meteorologia va ser benèvola. No obstant això, ha recordat Ajona, "moltes vegades els plans de prevenció són inútils i al final l'única prevenció és tancar". "Farem el màxim i la natura dirà", ha conclòs.