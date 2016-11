La Mostra Gastronòmica celebra els seus 25 anys amb una cursa de cambrers pels carrers d'Ordino

La Mostra Gastronòmica celebra aquest any el seu primer quart de segle de vida. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge, 13 de novembre, al Centre de Congressos d'Ordino. En total hi participaran 22 estands, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, tal com ha explicat la cap de secció d'Activitats del Comú ordinenc, Maria Soto. Comptarà, un any més, amb la participació dels alumnes de restauració del Lycée Comte de Foix, que faran de cambrers, i també seran els protagonistes d'una cursa que tindrà lloc aquest divendres al matí pels carrers de la parròquia. Aquesta cursa, reservada només per a cambrers, és una de les activitats paral·leles que s'han programat al llarg d'aquesta setmana per celebrar els 25 anys.

En total hi haurà 40 alumnes del Lycée, tot i que la cursa està oberta a tots els cambrers professionals del país. El recorregut serà d'un quilòmetre i els participants, "ràpid però sense córrer", hauran de portar una safata amb una ampolla d'aigua, dos gots plens i tres aliments. Hi haurà premis per als guanyadors.

A banda d'aquesta activitat, aquest mateix dilluns s'ha obert al públic una exposició amb els cartells i imatges de les 24 mostres anteriors, a la sala la Buna. El dimarts, una cinquantena d'infants de la parròquia participaran a un taller de xocolata a la Fleca Vilarrubla. Finalment, l'endemà tindrà lloc un taller d'introducció al món ecològic en la restauració, de la mà de Bio Bio.

El conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver, ha augurat un llarg futur per a la Mostra, assegurant que seguirà sent "una aposta" destacada del Comú. "Tan de bo duri 25 anys més", ha afegit. Així mateix, ha explicat que per donar continuïtat durant tot l'any a aquest esdeveniment ja consolidat, s'està treballant en la creació d'un circuït gastronòmic per la parròquia, perquè la gent que la visiti "gaudeixi i també mengi bé". De moment la proposta ha tingut una bona acollida entre la quarantena d'establiments de restauració ordinencs.

Les entrades per a la Mostra Gastronòmica ja es poden adquirir a un preu de 32 euros, que seran 38 si es compren el mateix dia. Per als infants fins als 12 anys l'entrada val 20 euros.