La Massana impulsa una aplicació per les incidències a la via pública

El Comú de la Massana ha posat en marxa una aplicació que facilitarà la gestió de les incidències a la via pública gràcies a la col·laboració dels ciutadans. L’aplicació es pot descarregar amb el sistema iOS o Android cercant La Massana però també s’hi pot accedir a través del web de la corporació, en l’apartat Geoportal d’incidències. Així, per exemple, en el cas que un veí vulgui informar d’algun desperfecte en el mobiliari urbà podrà enviar una notificació per aquest canal, que permet geolocalitzar el problema. També s’hi pot afegir una descripció i una foto.

Tota aquesta informació serà rebuda al nou Centre de coordinació i gestió d’incidències, que la traslladarà al departament comunal corresponent. Fins que no estigui resolta, l’usuari podrà conèixer en quin estat es troba la seva comunicació. Eva Sansa, consellera de Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació, va destacar que “creiem que és molt important la participació ciutadana” i per això va animar a tothom a descarregar-se l’aplicació ja que això “ajudarà a millorar la parròquia entre tots”. En aquest sentit va dir que es pot comunicar qualsevol tipus d’incidència (servei d’aigües, camins o recollida de residus, entre d’altres).

A banda d’aquest nou servei, el Centre de Coordinació d’incidències que acaba de posar en marxa el Comú també permetrà centralitzar la gestió de la treta de neu i controlar els problemes de trànsit. El cònsol major, David Baró, va explicar que des d’aquesta sala se sap on es troben totes les màquines llevaneus en temps real a través del GPS i el mateix succeeix amb els diferents agents de circulació (amb el Tetra). A més, amb les càmeres de Mobilitat es pot veure si hi ha una incidència i desplaçar els recursos que siguin necessaris fins al lloc. Tot plegat permet gestionar els recursos de forma més eficient i en el cas de l’aplicació donar una resposta més ràpida i millorar la imatge de la parròquia.

La posada en marxa del Centre de coordinació d’incidències ha estat desenvolupat durant el darrer any amb recursos propis del Comú. Segons va explicar el cònsol major, això ha permès poder-lo implementar amb un pressupost de 20.000 euros (que inclou el mobiliari, les pantalles de televisió i el programa informàtic) quan si s’hagués externalitzat hauria costat uns 100.000 euros. El centre estarà en funcionament les 24 hores del dia.