La ITV detecta menys deficiències als vehicles però pugen les greus

El servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) va constatar l’any passat un menor nombre de deficiències als vehicles inspeccionats, si bé van augmentar lleugerament les deficiències considerades molt greus. Així es desprèn si més no de les dades recollides en l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (Imaca) corresponents al 2015.

Concretament, la ITV va portar a terme l’any passat fins a 48.017 inspeccions, entre les periòdiques (47.375) i les practicades als vehicles de segona mà/importats (642), un 4,35% més respecte a les realitzades el 2014, que van ser 46.013, i va trobar 12.541 deficiències davant les 12.907 del 2014. D’aquestes, 97 van ser considerades molt greus, tres més que l’any anterior.

Entre les deficiències menys greus, l’Imaca permet constatar un increment dels vehicles amb l’assegurança caducada en el moment de passar la inspecció, 442 davant els 371 que no tenien la pòlissa vigent el 2014, així com un augment dels casos de vehicles amb els pneumàtics en mal estat –una profunditat del dibuix inferior a 1,6 mm–, 583 davant dels 422 de l’any anterior.

Quant a la relació dels vehicles que van superar la inspecció tècnica l’any passat, en el cas de les revisions periòdiques van ser declarats aptes el 78% dels vehicles, percentatge que s’eleva fins al 88,5% en les revisions fetes als vehicles usats/importats.

Pel que fa al percentatge d’absentisme, l’any passat es va situar en el 14,76%. De fet, segons s’assegura en l’Imaca l’absentisme s’ha aconseguit reduir més d’un 10% entre el 2011, quan el percentatge va ser del 26,35%, i el 2015, i l’objectiu per a aquest any és que acabi sent inferior al 10%.

D’altra banda, i en relació al parc mòbil, l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra precisa que l’any passat hi havia 79.115 vehicles matriculats al país, una xifra superior a la registrada el 2014 (78.158) i que manté la taxa de vehicles per habitant en l’1,2. En el cas concret dels automòbils, la taxa per habitant és de 0,81, mentre que pel que fa a les motocicletes la taxa es va situar en el 0,17.

L’informe, en aquest cas però en base a dades corresponents a l’any 2014 ja que no se’n disposa de més actuals, incideix també en el fet que del total del parc mòbil, fins a 8.709 vehicles, és a dir l’11,20%, tenen més de 25 anys. D’aquests, 8.136 són els que tenen més de 25 anys (4.609 són turismes); 294 també, però amb matrícules 580, i 279 estan catalogats com a clàssics i no poden circular per la via pública.

Així mateix, l’Imaca comptabilitza també les places d’aparcament públic que hi ha al país, que fixa en 23.603, 600 menys que les que hi havia l’any 2014. Per parròquies, algunes de les quals comptabilitzen les places d’aparcament dels camps de neu, la que més en té és Encamp, amb 8.799 places, de les quals gairebé 6.000 es troben al Pas de la Casa. La segueixen la capital, amb 4.177 places, i la Massana, amb 3.435. Escaldes-Engordany en té 2.198, Canillo 2.771 i, finalment, Sant Julià de Lòria 1.635.