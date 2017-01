La incidència de la grip duplica el llindar epidèmic establert a Espanya

La setmana passada la taxa d’incidència de la grip era de 122,6 casos per 100.000 habitants, amb 95 casos notificats, i se situa per sobre del llindar epidèmic establert a Espanya per a aquesta temporada 2016-2017, que està en 55,68 casos per 100.000 habitants. El que es pot concloure és que es duplica el llindar epidèmic, fet que suposa una incidència elevada. Una taxa que ha anat creixent des que es fa la vigilància diària de la grip, des del 3 d’octubre passat. De fet la setmana 51, o setmana de Nadal, la taxa era de 116,2 casos per 100.000 habitants, amb 90 casos de grip notificats. Des de l’inici de la vigilància s’ha notificat dos casos de grip greu, que han requerit hospitalització. Es tracta d’un nen i d’una dona major de 65 anys.

Des del ministeri de Salut i del Pla de vigilància de salut remarquen que “ens trobem amb una taxa d’incidència elevada”. A més pronostiquen que el nombre de casos “pot anar augmentant de forma moderada les properes setmanes i per tant es recorda a tota la població que cal extremar les mesures de prevenció i higiene”. En aquest sistema de vigilància hi participen dos centres mèdics: un centre mèdic de pediatria i el servei d’urgències de l’Hospital.