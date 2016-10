La Hispano avalua portar a la Batllia el concurs per a les línies d’autobús

El procediment per adjudicar les línies nacionals de transport públic es va reprendre la setmana passada amb l’obertura de l’oferta econòmica. Aquest pas arriba després de l’informe elaborat pel gabinet jurídic del Govern arran de les al·legacions presentades per una de les empreses que opten a cobrir aquest servei, la Hispano Andorrana, contra les ofertes d’Andbus i la Cooperativa Interurbana. Aquesta companyia defensa que una societat no pot participar en dos lots diferents a través d’una empresa participada, tingui l’1% de les accions o el 60%. El Govern, però, no ho considera així. Per aquest motiu, la Hispano Andorrana va sol·licitar ahir per carta a l’executiu l’informe jurídic i, segons el que s’hi reculli, va avisar que anirà “directament a la Batllia”, va dir Jordi Troguet.

L’argument esgrimit per aquesta companyia fa referència al mateix plec de bases del concurs. En l’apartat que estableix els requisits que han de complir els concursants s’hi recull que, d’acord amb la Llei de contractació pública, cada licitador pot presentar una única proposta per lot i no pot figurar ni directament ni indirectament mitjançant societat participada en més d’una per lot, tant si es presenta a títol individual com si ho fa mitjançant un grup d’empreses. Així, s’indica que en el cas de no complir aquests requisits es desestimarà totes les ofertes presentades per aquests licitadors.

Es dóna el cas que Andbus és una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Regina i Novatel. I que Novatel és una societat formada per Regina Tours (que té el 51% de la participació) i Ensangents (que té el 49% restant). Aquesta darrera empresa és propietat al cent per cent de la Cooperativa Interurbana. Per tot plegat, la Hispano Andorrana considera que Andbus i la Cooperativa Interurbana incompleixen el plec de bases ja que no es permet presentar una oferta per diferents lots ni presentar més d’una proposta per lot.

Per la Hispano Andorrana, el redactat del plec de bases és prou clar, un fet que es posa en dubte des de la Cooperativa Interurbana, que indica que pot generar confusió. En aquest sentit, des d’aquesta darrera empresa de transport es va exposar que si bé la Llei de contractació pública no permet que una companyia es presenti al mateix temps de forma individual i com una UTE, aquest no és el cas que es dóna en el concurs del transport públic que està en marxa. Així, afirmen que la Cooperativa Interurbana, en ser soci minoritari de Novatel, no pot decidir sobre les accions que emprèn aquesta empresa. “Pels actes que no depenen de la Cooperativa no es pot eliminar la Cooperativa”, va afirmar el president, Gabriel Dallerès. De fet, aquesta companyia assegura que ja va fer una comunicació a Novatel perquè creia que si es presentava amb aquesta UTE podria portar a falses interpretacions, un document que també es va adjuntar al Govern. Des de la Cooperativa es va assenyalar que en tot cas la interpretació del plec de bases correspon a l’executiu.

L’actuació de la Hispano Andorrana es veu comprensible des d’Andbus. Amb tot, el seu director, Sergi Andaluz, considera que no hi ha cap problema perquè l’empresa que dirigeix i la Cooperativa Interurbana prenguin part en el concurs.

Cap de les companyies coneixia el contingut de l’informe jurídic encarregat pel Govern, segons van assegurar. Per la seva banda, l’executiu no va poder precisar si les al·legacions presentades per la Hispano Andorrana es van desestimar.

Recurs conjunt

Aquest episodi tindrà un impacte en l’acció conjunta que van impulsar la Cooperativa Interurbana i la Hispano Andorrana contra el plec de bases. Des d’aquesta darrera empresa es va indicar que, tenint en compte que els interessos ara són diferents, no es continuarà per la via judicial. Així doncs, serà la Cooperativa la que ho portarà a la Batllia en solitari. La societat reitera que el plec de bases no dóna la seguretat i tranquil·litat suficient per afrontar els propers vint anys i per això continuarà el procés perquè el redactat es millori.