La gent gran d'Andorra la Vella estrena Casa Pairal “al cor de la parròquia”

La gent gran d'Andorra la Vella ha estrenat nova Casa Pairal “al cor de la parròquia”, segons ha destacat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que ha confessat sentir que aquesta inauguració era l'acte més important des que van entrar a governar fa tot just un any. L'acte d'inauguració s'ha celebrat amb la presència de gran part de la corporació comunal, la subsíndica general, Mònica Bonell, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i alguns consellers generals, a més d'una àmplia representació de la gent gran que han assegurat sentir-se molt satisfets amb el canvi. El president de l'Associació de la Gent Gran d'Andorra la Vella, Andreu Pedra, està convençut que ara hi assistirà més gent perquè és un espai diàfan amb vistes i llum natural.

Andorra la Vella ha inaugurat aquest dijous la nova Casa Pairal ubicada al segon pis del bar de la plaça del Poble, un espai diàfan, amb llum natural, i “al cor de la parròquia”, segons ha remarcat la cònsol major, Conxita Marsol. Durant el seu discurs ha destacat el compromís adoptat amb la gent gran des que van entrar a governar, i ha reconegut que és un dels dies més importants des de la seva arribada al Comú de la capital, perquè “hem pogut fer realitat una promesa”.

Un dels aspectes que ha destacat tant la cònsol com el president de l'Associació de la Gent Gran d'Andorra la Vella, Andreu Pedra, és la proximitat a les activitats parroquials i a les noves generacions que passen molt temps a la plaça del Poble. Pedra ha assegurat que aquest canvi era una necessitat perquè fins ara estaven en un local poc confortable, i està convençut que ara hi assistirà més gent.

Després de l'adequació d'aquest espai, està previst que en els propers mesos es construeixi un camp de petanca en un espai contigu a l'edifici. El local on fins ara es trobava la gent gran seguirà acollint les activitats físiques.