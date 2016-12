La Generalitat formalitza l’entrega de Nadia Nerea a la tieta materna

La direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat va formalitzar dissabte l’entrega de la guàrdia i custòdia de Nadia Nerea a la tieta materna que viu a Mallorca, segons va confirmar la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Rosa Amorós. La direcció general ha actuat de “la manera més ràpida possible” seguint el que va dictaminar el jutge de la Seu d’Urgell divendres al vespre després de prendre declaració als pares de la menor. El magistrat que investiga la presumpta estafa en la recollida de donatius per tractar la suposada malaltia de Nadia Nerea va dictar presó provisional sense fiança per al pare de la nena, Fernando Blanco, i llibertat amb càrrecs per a la mare, Marga Garau, i els va retirar la custòdia de la petita. L’informe de la DGAIA coincideix que la germana de la mare i la seva família és l’entorn més adequat perquè hi visqui la menor, almenys fins que hi hagi judici i sentència definitiva. El règim de visites establert pel jutge determina que Garau podrà visitar la seva filla els caps de setmana però no podrà passar-hi la nit.

L’advocat dels pares, Alberto Martín, va dir a la sortida dels jutjats que la retirada de la pàtria potestat de la nena “és una autèntica barbaritat” i que recorrerà la mesura.

La fiscalia havia demanat per al pare de la menor presó comunicada i sense fiança pels indicis clars de delicte greu, el risc de fuga i la destrucció de proves, i per a la mare reclamava la llibertat amb càrrecs. El ministeri públic també demanava la retirada de la tutela als pares i que la custòdia la tingués una tia materna amb residència a Mallorca. El magistrat ha decretat aquestes mesures cautelars sol·licitades per la fiscalia. En l’acta, el magistrat considera que hi ha “indicis clars de delictes greus”. Concretament, apunta que els motius per empresonar el pare de la petita són la gravetat de la pena, l’especial implicació de l’investigat en els fets, la capacitat econòmica, la falta d’arrelament, la possibilitat de destruir proves i l’evident facilitat de sortir d’Espanya, amb la qual cosa veu un “notable risc de fugida i reiteració delictiva” de Blanco.

Així mateix, el jutge estima que no només hi ha un presumpte delicte d’estafa sinó que es podria haver produït “un perjudici directe a la menor” per dues qüestions: “O per no haver prestat el tractament mèdic exigit per la situació de la menor o per haver-la mediatitzat fins a un punt insostenible per a una menor d’11 anys.”

Part dels diners podrien ser a Andorra

Un empresari lleidatà que va donar 6.000 euros per al tractament de Nadia Nerea ha demanat que s’investigui si Fernando Blanco oculta diners a Andorra. L’home, que s’ha volgut mantenir en l’anonimat, hauria fet aquesta petició a Ràdio Nacional d’Espanya (RNE). Segons ha explicat l’empresari, Blanco li va dir que se n’aniria a Andorra amb els donatius que li havia entregat. Els diners recaptats ascendirien a més de 900.000 euros.