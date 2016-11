La Fira del Vehicle d'Ocasió Ecosostenible enceta un mes carregat d'esdeveniments a Sant Julià

Sant Julià de Lòria enceta un període carregat d'esdeveniments, dels quals donarà el tret de sortida la primera Fira del Vehicle d'Ocasió Ecosostenible Lauredià (FIVECO), que se celebrarà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre a l'aparcament del Prat Nou. Es compleix així un dels objectius de la corporació comunal, ha explicat aquest dilluns el conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, Josep Vidal, que no és un altre que el de "donar vida a aquesta parròquia". La FIVECO exposarà vehicles seminous a partir de 3.000 euros.

Text: Sant Julià de Lòria estrenarà, el cap de setmana del 12 i 13 de novembre a l'aparcament del Prat Nou, la primera Fira del Vehicle d'Ocasió Ecosostenible Lauredià (FIVECO). L'esdeveniment exposarà vehicles seminous a partir de 3.000 euros. La Fira serà el primer dels quatre esdeveniments que ha organitzat el Comú per als propers caps de setmana, com són el Canòlich Festival i les fires de Petits Productors de Vi i de Santa Llúcia, que tancarà el mes carregat d'actes, el 3 i 4 de desembre.

La FIVECO a més, no genera costos extra per al Comú, perquè aprofita l'estructura que proporciona l'envelat per a la resta d'actes programats. El cost total de l'envelat és de 34.000 euros, que es repartiran a parts iguals cadascun dels departaments comunals que organitzen els esdeveniments. La Fira permetrà posicionar Sant Julià de Lòria com una parròquia "compromesa amb la sostenibilitat i el Medi Ambient", ha explicat aquest dilluns el conseller d'Obres i Urbanisme, Joan Vidal, durant la presentació de la Fira.

La FIVECO s'inaugurarà dissabte 11 de novembre a les 11.00 hores. L'horari del primer dia és d'11.00 hores a 20.00 hores. I diumenge, de 10.00 hores a 18.00 hores. Malgrat no saber encara el nombre d'expositors que hi participaran, Vidal ha avançat que els automòbils que es podran mirar i comprar seran "seminous", de quilòmetre 0, i que tindran menys de 6 anys d'antiguitat. El recinte d'exposició és de 1.500 metres quadrats, i els vehicles es podran probar 'in situ'.

El Comú ha organitzat un seguit d'avtivitats paral·leles que tindran el mateix denominador, la sostenibilitat: es podran provar bicicletes elèctriques de l'empresa laurediana 'Anem Elèctric', que tindran un estand a la Fira, motos elèctriques, que la Federació Andorrana de Motociclisme facilitarà, alhora que muntarà un circuit per a infants. El pilot de trial Toni Bou hi serà present per fer una exhibició i per signar autògrafs. Naturlàndia també s'hi ha implicat, i la Casa de Galícia durà la restauració els dos dies que dura l'acte.