La Fira de Nadal d'Ordino s'amplia fins al casc antic

Circuits de jocs tradicionals fets de fusta, tallers per a infants per aprendre a fer segells de Nadal, actuacions musicals, contacontes o una degustació de sucs verds. Aquestes són algunes de les activitats que proposa la Fira de Nadal d'Ordino, els propers dijous, divendres i dissabte. En aquesta edició, tal com ha destacat el conseller de Turisme i Esports del Comú, Jordi Serracanta, s'ha decidit fer un pas més i comptar amb la sinergia dels privats. Concretament amb l'Era d’Ordino, situada a la plaça del Ferino. Gràcies a aquesta col·laboració les paradetes s'estendran més enllà del carrer Major, per baixar pel casc antic i arribar fins l’interior de l'Era d’Ordino, on hi haurà deu expositors de diverses tipologies.

Es tracta d'un projecte pensat per desenvolupar-se en els propers tres anys, ha explicat Toni Riba, de l'Era d’Ordino, amb la voluntat que les paradetes s'acabin repartint per tot el poble. "Tenim un casc antic únic i un entorn immillorable per fer un mercat de Nadal tradicional i amb ambient familiar", ha destacat Riba. Per la seva part, Serracanta ha destacat com el fet de treballar conjuntament "la part pública i els privats" permetrà oferir una oferta que els "diferenciï” de la resta d'activitats similars que s'estan celebrant aquests dies per al país. "Fins i tot podem fer d'aquí uns anys un mercat que sigui un referent, i que la gent l'esperi amb ganes", ha afegit Riba.

La Fira obrirà dijous dia 8 a les 10 del matí i fins les 20 hores. Divendres obrirà a partir de les 16 hores, i dissabte de nou recuperarà l'horari del matí. D'entre les actuacions, destaca la del cor Little Stars Academy (dijous), la cantada de Nadales amb la Coral Casamanya (dissabte) i el concert amb l'Escola de Música de les Valls del Nord (també dissabte).