La FAAD denuncia retard en l’informe per a l’ONU sobre els discapacitats

La Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) va denunciar el retard en l’adaptació a la Convenció sobre els drets dels discapacitats de les Nacions Unides. Una de les mostres d’aquesta demora és el fet que el Govern encara no ha presentat l’informe a l’ONU sobre les accions realitzades en relació al text i les que falten per implantar per assolir uns estàndards mínims, tot i que el termini previst ja s’ha superat.

“Tenim la sensació que avancem dos passets i en retrocedim un”, va dir la presidenta de la FAAD, Agustina Grandvallet, que considera que des que es va ratificar la convenció hi ha una certa aturada. Així, el gerent de la federació, Jacint Risco, va recordar que en un principi l’executiu va apostar per fer una llei de mesures urgents per adaptar la llei andorrana a aquesta normativa, però després es va plantejar la redacció d’una llei d’igualtat. Tot i que la FAAD no és contrària a aquest text, i s’ha mostrat oberta a participar en la seva elaboració, reivindica una llei específica per als discapacitats. “No volem que es dilueixin els drets dels discapacitats en la llei d’igualtat”, van remarcar. Per aquest motiu reclamen, en primer lloc, la redacció d’una nova llei de garanties que s’avingui a la convenció de l’ONU. Això ha de permetre adaptar la llei per als privats, perquè l’Estat ja està obligat a complir amb el conveni sense la necessitat d’una llei.

A més, destaquen que cal adaptar la llei d’accessibilitat, la d’educació i la de tutela, a banda de refer totalment la llei de dependència. Segons indiquen, el Govern està disposat a regular tots aquests aspectes però els tempos amb què s’està fent no són els que voldrien. Critiquen que “fa mesos” que no s’han reunit i tot i que entenen que és una tasca important per a un país petit, recorden que Andorra va ratificar tot el text. Davant de tot plegat van advertir que “en una llei de mínims no hi estarem d’acord”.

Grandvallet va concloure que al país “dia sí dia també es vulneren els drets de les persones amb discapacitat” i va posar d’exemple les mancances d’accessibilitat al transport públic o als carrers de les parròquies.

La federació celebra que els empresaris hagin rebaixat la seva oposició a les quotes

La FAAD va celebrar l’evolució experimentada entre l’empresariat respecte a la possibilitat d’establir quotes al sector privat per garantir la inserció laboral dels discapacitats. L’entitat assenyala que després d’un treball conjunt l’oposició frontal a aquesta mesura que hi havia fa un temps s’ha rebaixat. Amb tot, el gerent de la federació va destacar que l’ocupació d’aquestes persones ha d’anar de la mà de la formació ja que “no volem feina a qualsevol preu”.

En relació als programes que ha posat en marxa el Govern, la FAAD assenyala que encara no s’han vist canvis significatius. Indiquen que abans no hi havia res en aquest àmbit i que ara s’ha engegat la màquina i el Servei d’Ocupació ja no representa una barrera. Amb tot lamenten que “no veiem els fruits amb la velocitat que ens agradaria” perquè “tenim gent a la porta que està esperant”. La federació afirma, tot i així, que encara és aviat i que caldrà esperar uns mesos abans de valorar el seu funcionament.

Per altra banda, la FAAD també va anunciar la voluntat d’incorporar una terapeuta ocupacional. Segons va assenyalar Risco, el gran nombre de gent que rep l’entitat requereix una atenció més professionalitzada en l’àmbit social. Així, va apuntar que, tot i que el Govern ja cobreix aquest servei, també seria interessant que es pogués incorporar a la federació ja que sovint els recursos que hi ha al país sembla que estan “dispersos”. “La gent es dirigeix a la federació quan està molt perduda”, va destacar.

Així mateix, van lamentar l’excessiva burocràcia que hi ha a les administracions, que consideren que “avui fa minvar els drets de les persones”. La federació ha rebut entre 500 i 600 persones durant aquest any. També es preveu organitzar tallers adreçats als familiars dels afectats. Una de les activitats serà una xerrada al Consell General, l’1 de desembre, en què diverses mares explicaran la seva

experiència.