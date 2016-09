La conca de Tremp pot esdevenir geoparc mundial de la Unesco

Una delegació de tècnics del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec es va desplaçar dilluns a la ciutat de Torquay, al sud-oest d’Anglaterra, on aquesta setmana se celebra el 7è Congrés internacional de geoparcs mundials de la Unesco. Durant el congrés, el comitè assessor de la Xarxa Europea de Geoparcs votarà les diferents candidatures presentades durant el 2015, entre les quals es troba la de la conca de Tremp-Montsec, i es decidirà quins projectes esdevenen geoparc.

El darrer dia del congrés, divendres, dia 30, es farà una comunicació verbal als geoparcs que han passat favorablement el procés de candidatura. Aquest veredicte haurà de ser ratificat per l’assemblea general de la Unesco el pròxim mes de març.

La delegació està formada pel coordinador del projecte Geoparc, Guillem Puras; el director científic, Gonzalo Rivas, i un assessor expert en geoparcs, Joan Poch. El president de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, Joan Ubach; el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda, i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tremp, Anna Ritz, es desplaçaran demà a Torquay per conèixer en primera persona el veredicte del jurat.

Al congrés, que té lloc del 26 al 30 de setembre, hi assisteixen més de 700 delegats de geoparcs mundials de la Unesco, alts càrrecs de la Unesco, científics, responsables polítics i representants de governs de tot el món.

El projecte Geoparc participa també en el congrés amb una conferència sobre la importància dels sòls i el treball divulgatiu que s’està fent amb la utilització de monòlits. Els monòlits són fragments de sòl natural extrets de diferents zones representatives. Per garantir-ne la conservació són sotmesos a processos de laboratori, i es permet així que siguin utilitzats per a finalitats educatives i de recerca.