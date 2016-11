La Casa del Benefici es començarà a enderrocar passat Reis

Els treballs per enderrocar la Casa del Benefici es faran un cop passat Reis i s'allargaran onze setmanes. Ara com ara s'estan efectuant petits treballs a la zona per anar enllestint-ho tot per quan hagin de començar les feines de més gran envergadura. S'ha decidit que l'enderroc es faci passat Nadal per no coincidir amb el període de vacances i que els treballs no s'hagin d'interrompre.

Les obres d'enderrocament de la Casa del Benefici no començaran fins passat Reis, segons han informat des del Govern. D'aquesta manera, un cop s'iniciïn aquests treballs d'enderroc l'empresa adjudicatària tindrà un termini d'onze setmanes per dur a terme l'encàrrec. De moment, aquests dies ja s'ha pogut veure la zona tancada amb tanques d'obra i han començat a fer-se petits treballs per anar enllestint-ho tot per a quan s'hagin de fer els treballs més grans d'enderroc.