La caminada contra el càncer passarà per l'avinguda Meritxell per tenir una major visibilitat

La 3a caminada contra el càncer organitzada per ASSANDCA tindrà lloc el 23 d'octubre i amplia el seu recorregut aprofitant el tancament de l'avinguda Meritxell per incloure aquest tram i donar-li una major visibilitat a la malaltia i a l'associació. L'any passat van participar 1.008 persones i ara l'objectiu és com a mínim igualar la recaptació, que es destinarà al transport sanitari que desplaça els malalts de càncer a Barcelona per rebre tractament. El president d'ASSANDCA, Josep Saravia, ha explicat que actualment es fan entre 80 i 90 viatges mensuals, i ha lamentat que encara hi hagi molta gent que li costi demanar ajuda a l'associació. De manera paral·lela, hi ha previst per al dia 19 d'octubre (Dia contra el Càncer de Mama) una activitat de recaptació de diners que encara està per concretar, i que ajudarà a l'adquisició d'uns barrets que preveuen la caiguda del cabell.

L'Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA), amb la col·laboració de Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère, ha organitzat la tercera caminada popular que tindrà lloc el 23 d'octubre coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella i que pretén consolidar-se perquè sigui un esdeveniment anual. En aquesta ocasió, el recorregut s'amplia al voltant de 300 metres i aprofitarà el tancament de l'avinguda Meritxell per desviar la direcció i donar-li una major visibilitat a la malaltia i a l'associació, a més de fer-lo un recorregut més segur.

La participació de la ciutadania ha anat augmentant notablement passant de les 700 persones de la primera edició a les 1.008 de l'any passat, i ara esperen com a mínim igualar la recaptació. Per aquesta ocasió s'han fet 1.000 samarretes incloses amb la inscripció que es podrà fer a partir del dilluns 10 d'octubre al departament d'Atenció al Client de Pyrénées. El director de Màrqueting dels grans magatzems, Josep Serrahima, ha volgut fer una crida a tota la ciutadania perquè participin i contribueixin a la causa.

Els diners recaptats es destinaran, com s'ha fet amb les dues anteriors edicions, al transport sanitari que fa entre 80 i 90 viatges mensuals de pacients que necessiten rebre tractament a Barcelona. El president d'ASSANDCA, Josep Saravia, ha explicat que els costos són molt elevats i cada vegada hi ha més gent que necessita aquest servei. Tot i això, ha lamentat que molts malalts encara els hi costa demanar ajuda, i ha tornat a insistir en la necessitat que el servei de psicòlegs sigui finançat per la CASS.

De manera paral·lela, el 19 d'octubre (Dia contra el Càncer de Mama) hi haurà una acció solidària a la Farmàcia Galeno i Perfumeries Júlia que encara està per determinar, i que servirà per recaptar diners per subvencionar uns barrets que refrigeren el cap dels malalts de càncer i que preveuen la caiguda del cabell amb una efectivitat del 85%. Tot i això, el plat fort és la caminada que tindrà una longitud de 3,7 quilòmetres i que arrencarà a les 11 hores des de Pyrénées.

La Fundació Jacqueline Pradère presenta un curtmetratge sobre l'ictus

El secretari de la Fundació Jacqueline Pradère, Josep Manzano, ha aprofitat per anunciar que el proper 15 de novembre presentaran un curtmetratge sobre l'ictus al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i que comptarà amb una taula rodona amb la presència d'alguns dels participants al curt, entre ells el neuròleg Antoni Dávalos.