La boira obliga a desviar a Reus els vols amb esquiadors britànics

Els tres vols de l’operador turístic Neilson que ahir dilluns havien d’aterrar a l’aeroport de Lleida-Alguaire procedents del Regne Unit van tornar a ser desviats a Reus per tercera setmana consecutiva per la presència de boira a l’aeroport lleidatà, tal com ja ha passat les darreres dues setmanes amb els primers vols d’esquiadors de la temporada. Es tracta dels vols procedents de Manchester i Londres, que havien d’aterrar a Lleida-Alguaire ahir dilluns (dos al matí i un al migdia) i que després estava previst que tornessin amb més passatgers cap a les ciutats d’origen.

Els esquiadors procedents del Regne Unit van ser traslladats en autocar des de Reus fins al Pirineu andorrà. El territori reclama des de fa temps la instal·lació a l’aeroport lleidatà d’un sistema antiboira de més prestacions que eviti situacions com les de les darreres setmanes, que han obligat a desviar vols, però de moment el Govern el descarta pel seu elevat cost. Diumenge, però, sí que va poder aterrar sense problemes a Lleida-Alguaire el vol procedent de Palma de Mallorca.

La presència de la boira ja va deslluir l’inici, el 21 de desembre passat, de la temporada d’hivern a l’aeroport de Lleida-Alguaire. L’operador Neilson va decidir aleshores desviar a l’aeroport de Reus els dos primers vols amb esquiadors procedents del Regne Unit que havien d’aterrar a primera hora del matí a l’aeroport, per ser traslladats posteriorment en autocar fins al Pirineu andorrà. El començament de la temporada es va avançar uns dies perquè no coincidís amb el dia de Nadal, que s’esqueia en diumenge i és quan habitualment operen aquests vols a la plataforma lleidatana. Es calcula que uns 11.000 esquiadors britànics arribaran enguany a Andorra a través de l’aeroport de Lleida-Alguaire.