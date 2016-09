La Batllia admet la demanda per impugnar la venda de Vall Banc

La Batllia ha admès a tràmit la demanda de la societat cooperativa Raiffeisen.ad contra la venda de Vall Banc al fons estatunidenc JC Flowers per part de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), segons recollia ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El president del consell rector de Raiffeisen.ad, Eusebi Nomen, va valorar “positivament” l’admissió a tràmit de la demanda per impugnar la venda de Vall Banc i es va mostrar esperançat que “la justícia pugui tenir els recursos per actuar amb la prioritat i preferència que aquest cas demana”. I és que per Nomen la situació en què es troben molts clients de Vall Banc i els problemes a l’hora d’accedir als seus estalvis i moure’ls, així com els clients a qui no s’han traspassat els comptes des de Banca Privada d’Andorra, “és molt greu”. Tot i això, el president del consell rector de la societat cooperativa es va mostrar convençut que si s’actua amb diligència “encara podem donar una sortida digna a tots els clients de BPA”.

El fonament principal de la demanda es basa en el fet que Raiffeisen.ad entén que s’ha incomplert la llei atès que Vall Banc continua sent una entitat pont, ja que no s’ha complert cap dels requisits perquè deixi de ser-ho, i per tant el que ha fet l’AREB és una privatització de l’entitat pont a JC Flowers. En aquest sentit, des de la societat ja s’havia advertit que la llei no preveu que l’entitat pont perdi aquesta consideració quan deixa de tenir la majoria de capital públic, fet que sí que està recollit a les disposicions de la Unió Europea, tot i que des de la cooperativa es remarca que aquestes no es poden aplicar de forma directa.

D’aquesta manera, la venda només es podria haver fet en base al codi de l’administració. En el cas que això hagués estat així, l’AREB hauria incomplert la Llei de resolució d’entitats bancàries, ja que aquesta indica que per fer-ho cal seguir un procés administratiu especial.

Recurs de Joan Pau Miquel

El BOPA recollia també l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional (TC) del recurs d’empara presentat per l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, contra les resolucions que han servit per prorrogar la seva presó provisional, que presumptament vulneren el dret a la llibertat reconegut a l’article 9.1 de la Constitució. Així, la representació processal de l’exconseller delegat de BPA demana al TC que “adopti les mesures per reposar el dret fonamental vulnerat, fent cessar la pròrroga de la presó provisional” i declarant “nuls els autes en què s’ha acordat”. A més a més, sol·licita que el Tribunal “declari la responsabilitat del poder judicial de l’Estat per l’error comès”.

Reunió de la comissió BPA

D’altra banda, i mentre s’espera poder concretar les compareixences de l’exlletrat dels accionistes majoritaris de BPA, Jaume Bartumeu, del cap de Govern, Antoni Martí, i d’Higini Cierco, la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera va començar a analitzar ahir l’informe sobre el sistema financer elaborat pel seu assessor.

En aquest sentit, fonts properes a la comissió van explicar que el mes vinent tindrà lloc una sessió amb l’assessor per posteriorment fer-ne una altra amb els assessors de l’executiu i analitzar quina és la millor via per poder disposar d’un prestador d’última instància en cas de necessitat, opció que podria passar per l’adhesió al Fons Monetari Internacional.