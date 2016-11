La 4a Mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra servirà per donar visibilitat a la nova marca que els agrupa

Entre aquest divendres 11 de novembre i el diumenge 13 el centre comercial illa Carlemany serà l'escenari de la 4a Mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra que en aquesta ocasió és una de les accions previstes per "donar visibilitat a la nova marca" 'A l'alçada d'Andorra només es poden fer bé les coses' que ja es va donar a conèixer a la Fira d'Andorra la Vella, tal com ha recordat el director del Departament d'Agricultura del Govern, Landry Riba, i ha avançat que es faran d'altres accions.

En aquesta ocasió la cita comptarà amb set productors que oferiran cerveses artesanes, licors, melmelades o productes de l'hort. La cita, tal com ha manifestat Riba, ha de servir no només perquè els productors puguin donar a conèixer entre els consumidors els seus productes sinó també perquè es puguin trobar entre ells i perquè puguin "defensar" allò que fan. La mostra arrencarà el divendres a les 19 hores i s'allargarà fins a les 21 hores, per reprendre l'activitat dissabte al matí i durant tot el dia. Diumenge, la fira es podrà visitar entre les 10 i les 14 hores. Tal com ha manifestat Riba, es tracta d'un horari força extens perquè qui vulgui pugui "descobrir" aquests producte o bé "agafar el que més li agrada". El director d'Agricultura ha remarcat que els productors estan "satisfets" d'aquestes mostres que acull el centre comercial ja que l'espai que se'ls cedeix és "molt concorregut" i d'aquesta manera "els productes guanyen visibilitat". De la seva banda, el director del Departament de Màrqueting i Comunicació d'illa Carlemany, Andreu Invernon, ha destacat que ells valoren el fet d'ajudar "la promoció" dels productes autòctons i ha recordat que a les botigues del centre es poden trobar molts d'aquests productes.

Precisament Riba ha remarcat que un dels reptes de futur serà trobar un lloc o plataforma en què tots els productes sota la marca que agrupa la producció agrícola i artesana s'hi puguin trobar, ja que fins ara es dóna la circumstancia que en alguns punts de venda n'hi ha uns quants d'aquests productes o bé els productors fan una venda directa al consumidor. Riba també ha valorat el fet que la marca es va crear el 2014 amb 13 productors i en "dos anys justets" gairebé s'ha doblat aquesta quantitat, ja que ara com ara n'hi ha 22. Un dels objectius ara, ha dit, és "filtrar adequadament els productes" que s'engloben sota el paraigua de la marca, ja que considera que això li donarà "garanties de solidesa". A més a més, ha manifestat que si hi ha noves demandes serà un "bon senyal" com també ho és que arran de l'estrena de la nova imatge s'hagin incrementat les peticions per fer-la servir. D'aquesta manera, conclou, la marca hauria d'anar aconseguint l'objectiu d'"agrupar" aquests productors i alhora "fer visible el producte que hi ha al darrere".