La 3a caminada contra el càncer supera les 1300 inscripcions

La tercera caminada contra el càncer organitzada per l'ASSANDCA ha aconseguit superar el nombre d'inscripcions d'edicions anteriors amb més de 1300 inscripcions, una xifra "molt positiva", segons el president d'ASSANDCA, Josep Saravia. No obstant això, a la caminada només hi han pres part al voltant de 700 persones, a falta de confirmació oficial. La pluja ha estat el gran inconvenient de la jornada d'aquest diumenge, ja que, tal com ha comentat Saravia, "la pluja ens ha provocat que molta gent amb canalla o mascotes hagin decidit no participar, però és un èxit terrible tenir tanta gent en un dia com avui". D'altra banda, la totalitat de la recaptació es destinarà a sufragar el cost dels viatges dels malalts a Espanya o França. A més, aquest diumenge a l'estand d'ASSANDCA a la Fira d'Andorra la Vella el tatuador, José Angel Diz, realitzarà tatuatges solidaris amb la finalitat de recaptar diners per l'associació

La pluja ha fet acte de presència a la tercera caminada contra el càncer organitzada per l'ASSANDCA, tot i això, les inscripcions a la cursa s'han incrementat respecte de l'edició passada, amb 1300 inscrits. Una xifra "molt positiva", segons el president d'ASSANDCA, Josep Saravia, ja que,"l'important era el nombre d'inscripcions i n'hem aconseguit 300 més". Malgrat que la xifra d'inscripcions ha crescut, la participació en la caminada s'ha reduït per la pluja d'aquest diumenge al matí que ha provocat que molts dels inscrits finalment no hi participessin. "La pluja ha deslluït una mica la caminada, ja que, ens ha provocat que molta gent amb canalla o mascotes hagin decidit no participar, però és un èxit terrible tenir tant agent en un dia com avui", tal com ha comentat Saravia. Tot i no tenir confirmació oficial, la xifra de participants s'ha situat al voltant de les 700 persones, una xifra similar a la participació de la primera edició, però lluny de les 1000 persones que van participar l'any passat.

Enguany, també s'ha variat el recorregut respecte a edicions passades i els participants han recorregut 3,7 quilòmetres, uns 300 metres més que l'any passat. La caminada ha passat per l'avinguda Meritxell per tal de donar major visibilitat a aquesta acció i també ha transcorregut pels voltants de la Fira d'Andorra la Vella, per aquest mateix motiu. A més, Saravia ha reconegut que "aquest és un recorregut més segur i aquesta sempre ha estat la nostra prioritat".

La recaptació de la caminada anirà íntegrament destinada a l'associació, per tal de sufragar els viatges dels malalts de càncer als països veïns per realitzar els diferents tractaments, ja que, tal com ha assegurat Saravia, "El transport segueix sent un problema important, ja que, el fet de desplaçar-se suposa un cost addicional pel pacient".

D'altra banda, el tatuador, José Ángel Diz estarà aquest diumenge a l'estand d'ASSANCA situat a la Fira d'Andorra la Vella realitzant tatuatges semipermanents solidaris amb un cost de 10 euros, que aniran destinats a finançar l'adquisició de casquets refrigerants per l'associació. Tanmateix, l'associació ja ha encarregat dotze casquets destinats a les dones que pateixen càncer de mamà o ovaris i que permetrà reduir la caiguda de cabell ocasionada per les sessions de quimioteràpia o radioteràpia.