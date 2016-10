La 2a Marató fotogràfica confia de superar el centenar de participants

Un gran esdeveniment i una elevada concentració d’activitats i gent. Aquests són considerats els ingredients principals per portar a terme una marató fotogràfica, i l’Escola d’Art d’Andorra la Vella ha decidit promoure la segona edició de l’Andorra Shopping Foto amb la introducció d’alguns canvis per aconseguir la seva consolidació i millorar-ne el funcionament. En aquesta ocasió s’han reduït els horaris i els temes, i els participants en la categoria Max Marató hauran de presentar una col·lecció de set fotos i els de la Family Marató, de cinc. A més, a la fi de la jornada no s’hauran de descarregar les targetes, sinó que els participants tindran una setmana per poder fer una tria de les imatges de manera més acurada i editar-les, amb l’objectiu que els fotògrafs no tinguin tanta pressió.

Des de l’organització confien a superar el centenar de participants en la categoria individual i aspiren que hi hagi una vintena de famílies. A més, un altre dels objectius és arribar als fotògrafs estrangers, i és per això que, segons va explicar el cap de servei de l’Escola d’Art, Pep Aguareles, es farà una crida a les escoles i associacions fotogràfiques de fora del país. Per la seva banda, la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, Patty Bafino, confia que els canvis en l’organització facin que augmenti la participació, ja que permet gaudir més de l’experiència de les compres.

La marató tindrà lloc el 30 d’octubre i començarà a les onze del matí des del punt d’acreditació, situat al centre cultural La Llacuna, on s’entregaran els temes als participants, que podran sortir a fer fotos lliurement fins a l’hora de finalització de l’activitat, que està prevista per al voltant de les sis de la tarda, tot i que encara està per determinar. Hi haurà un guanyador per cada categoria i el premi consisteix en 1.500 euros en material fotogràfic per al millor de la categoria Max i 1.500 euros en material tecnològic per a la millor família.

L’Andorra Shopping Foto té la col·laboració d’Andorra Turisme, que pretén afegir actes a l’esdeveniment perquè es pugui consolidar i per atreure un nombre més elevat de visitants. Les bases del concurs es podran trobar als webs http://www.andorralavella.ad i http://visitandorra.com.