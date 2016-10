Josep Pozo, Juli Peña i deu ponents més seran al TEDxAndorralaVella

El fòrum de debat i reflexió TEDxAndorralaVella estrena aquest dissabte la vuitena edició, que girarà al voltant del concepte 'Focus'. De les 10 a les 14 hores, una dotzena de ponents, andorrans i internacionals, passaran pel vestíbul del Consell General d'Andorra per explicar les seves experiències. La jornada plantejarà tècniques i mètodes que es poden aplicar a la rutina diària per aconseguir els objectius proposats. Entre els ponents destaquen el productor guionista i director de cinema Josep Pozo i el cap de colla dels Castellers d'Andorra, Juli Peña.

El programa d'aquesta vuitena edició del TEDxAndorralaVella (TED és l'acrònim anglès de Tecnologia, Entreteniment i Disseny) se centra en el concepte 'Focus: el poder de la ment per assolir l'èxit'. Els convidats explicaran el seu testimoni, a partir d'experiències que han tingut en els seus camps professionals, i com han aconseguit els seus objectius a través de l'enfocament, la focalització i la constància.

Els ponents que explicaran les seves idees són Jorge Antonio Larruy, Vanessa M. Cortés, psicòloga i presidenta de l'Associació Stop Violències; Susana Ginesta, autora d'un llibre sobre emprenedoria; Carlos Moreno, divulgador científic; Alfred López, bloguer i escriptor; Josep Pozo, Cristina Segura, 'coaching'; Carla Riestra, fundadora i presidenta de l'ONG Cooperand amb LLatinoamèrica; Quim Valera, divulgador històric; Omar El Bachiri, llicenciat en psicologia i escriptor; Juli Peña i Núria Prenafeta, 'coach' i consultora.