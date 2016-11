Intervenen perfums i colònies de contraban per valor d’11.522 €

La guàrdia civil va denunciar dilluns passat un conductor, de 56 anys i nacionalitat marroquina, per possessió de productes de contraban. Concretament, segons va informar ahir la comandància de Lleida, l’home portava perfums i colònies de diverses marques, no declarats i amb un valor d’11.552 euros.

Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de nou de la nit, quan els agents de la secció fiscal van aturar i inspeccionar un turisme amb matrícula espanyola a la carretera C-14, al terme municipal d’Oliana. A dins del cotxe hi van trobar 113 envasos de perfums i colònies (11.040 ml) de diverses marques.

El gènere estava amagat als baixos del vehicle i sota els seients davanters. Els productes no havien estat declarats pel conductor i únic ocupant del turisme, que procedia d’Andorra. Un cop intervingut, el material va ser posat a disposició de l’administrador de la duana de la Farga de Moles.

Des del cos de seguretat es va recordar que el volum d’aquests productes que està permès entrar des d’Andorra sense declarar és de fins a

75 ml en el cas de perfums i de fins a 375 ml per a aigua de colònia, per persona i dia.