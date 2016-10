Interior vol introduir un metge als serveis sanitaris dels bombers

Els bombers fan 3.000 serveis de transport urgent no medicalitzat, xifra que suposa el 80% del treball que realitzen. Actualment la secció especialitzada en trasllats sanitaris disposa de tres bombers infermers i se n’estan formant tres més. A més, ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar l’acte d’inauguració de les 26es Jornades de sanitaris bombers d’Espanya, que acull el Principat, per anunciar que es preveu en un futur pròxim la incorporació d’un metge bomber.

El director adjunt dels bombers, Jordi Farré, va destacar que “la participació dels nostres infermers és un plus de qualitat en la prestació d’aquest servei”. A més, amb la incorporació dels tres infermers Farré va dir que es podrà cobrir totes les guàrdies de tots els dies de l’any, sobretot en temporada alta i quan més rescats de muntanya hi ha, “perquè no només surten amb l’ambulància sinó que també participen en els rescats”, va dir Farré.

Espot, a més, va explicar que s’ha apostat per la secció dels trasllats sanitaris dels bombers aportant-hi més recursos i va recordar la dotació de dues ambulàncies noves.

Des del ministeri el que es pretén és avançar en la medicalització d’aquest servei introduint-hi la figura d’un metge per donar una major integració en els diferents cossos d’emergències que intervenen. Aquest metge bomber completaria d’alguna manera aquesta secció sanitària del cos de bombers.

Durant les Jornades de

sanitaris bombers d’Espanya, inaugurades ahir, es van explicar els models que hi ha tant a Espanya com a França, on sí que existeix la figura del metge bomber, i Farré va ser l’encarregat d’explicar el model andorrà fent incidència en les condicions i les especificitats que la secció té davant dels rescats de muntanya i altres serveis específics del cos.