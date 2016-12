Grandvalira rep les festes de Nadal amb 140 km esquiables

Grandvalira encara les vacances de Nadal amb l’extensió esquiable oberta més gran del sud d’Europa. Els esquiadors que es desplacin a l’estació del país dels Pirineus tindran a disposició els 6 sectors enllaçats per pista, un mínim de 140 quilòmetres esquiables amb 85 pistes i més del 85% dels remuntadors en funcionament.

Els diferents models meteorològics consultats preveuen noves precipitacions en forma de neu abans del proper cap de setmana. Paral•lelament, les baixes temperatures registrades en els últims dies han permès mantenir en funcionament la xarxa d’innivació que ha treballat pràcticament sense interrupció i ha afavorit el reforç de les connexions entre sectors i a l’ampliació de la superfície esquiable en alguns traçats i en les diferents àrees de debutants d’El Domini de la Neu.

Grandvalira compta amb els serveis de les Escoles d’Esquí i Snowboard i de Freestyle que es troben repartides al llarg dels sis sectors del domini i preveu obrir tots els seus circuits infantils de cara a les dates nadalenques. Per viure les festes amb família, actualment ja estan operatius el Mon(t) Magic del sector Canillo i en els propers dies estaran a disposició dels esquiadors més petits el circuit Imaginarium del sector Grau Roig i el circuit Bababoom Circus del sector El Tarter.

Un dels principals reclams per a les famílies durant aquestes dates són les activitats d’aventura. L’estació compta amb dos centres on es concentren aquestes activitats. Es tracta del Grandvalira Mountain Park (Grau Roig) i del Grandvalira Outdoor Center (El Tarter), on els visitants podran gaudir de divertides alternatives com passejos amb trineus tirats per gossos, excursions en motos de neu i amb raquetes, entre d’altres activitats alternatives a l’esquí.