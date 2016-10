Grandvalira posa a la venda el forfet i promou la compra anticipada amb avantatges

Grandvalira ha posat a la venda aquest cap de setmana el forfet per a la temporada 2016-2017, que ja es pot adquirir a través de la seva pàgina web, segons va informar ahir el camp de neu.

Tal com ja va avançar el BonDia, l’estació vol promocionar la compra anticipada del forfet a través d’internet i per això fins al 20 de desembre estarà disponible a un preu promocional de 610 euros. Després d’aquesta data, es vendrà al mateix preu que la temporada passada, és a dir a 793 euros.

A més, i per premiar els clients fidels, Grandvalira preveu tota una sèrie d’avantatges. Un dels principals beneficis és la possibilitat de fer un pagament fraccionat si la compra s’efectua abans del 25 de novembre. Els esquiadors que obtinguin el forfet a través del web o per qualsevol dels canals de venda també podran gaudir d’un 5% de descompte en la renovació del forfet de la temporada 2015-16, així com d’una invitació per convidar un amic a gaudir del domini.

A més, el camp de neu ofereix més de 40 avantatges en descomptes i serveis dins i fora de l’estació, com ara activitats d’oci, classes d’idiomes, serveis de salut i forfets gratuïts en altres estacions dels Alps suïssos i del sud de França.

Els residents al país també disposen de preus especials i podran adquirir el forfet de temporada per un preu reduït de 285 euros. Els residents a Canillo i els sèniors podran gaudir de la totalitat del domini per un preu especial de 220 i 222 euros, respectivament. Pel que fa als empadronats a la Cerdanya i l’Alt Urgell, el preu és de 555 euros (adults), 520 euros (júniors) i 410 euros (nens).