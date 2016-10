Govern i Canillo estudien solucions a la falta de relleu generacional de les explotacions ramaderes

El Govern estudia amb el Comú de Canillo possibles solucions per assegurar el futur de les explotacions ramaderes de la parròquia. El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, assenyala que “veiem que tots els propietaris de les explotacions són gent d’una certa edat” i això posa en perill a mig termini la viabilitat de les explotacions. La política d'incentius i subvencions després d'un any no ha tingut la incidència que s'esperava, però la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, adverteix que són projectes a mig termini, i per això es poden plantejar altres propostes per ajudar al sector. El director d'Agricultura, Landry Riba, planteja que les converses es fixen per veure possibles opcions per “utilitzar millors els incentius, intentar que les explotacions tinguin projectes de millora, col·lectivitzar esforços...“. Unes propostes que es compartiran amb els ramaders "per veure quines opcions de futur es plantegen" ha assenyalat. Una de les propostes passaria perquè els Comuns utilitzin els ramats pel manteniments de les parcel·les de les parròquies. Aquestes declaracions han estat fetes en el marc de la inauguració de la Fira de Canillo que ha reunit uns dos-cents caps de bestiar i la totalitat de productores de la parròquia.

Agricultura està estudiant junt amb el Comú de Canillo una solució a l’envelliment i el relleu generacional de les explotacions ramaderes i agrícoles. “Veiem que tots els propietaris de les explotacions són gent d’una certa edat” explica el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que detalla com “fa dies que mirem com ho podem resoldre perquè ens preocupa”. El representant comunal reconeix les dificultats de la producció agrària i ramadera a la parròquia perquè “tot i tenir molt de territori, és complicat produir” donada l’orografia, però que l’obligació del Comú considera que és trobar una fórmula perquè la tendència no sigui a la baixa. El projecte que es troba en fase d’estudi contempla un estudi de la situació de la parròquia en els propers quinze anys. Mandicó considera que és un projecte on “els que s’hi han de trobar bé són els agricultors”. Fins el moment, no hi ha resultats de les reunions i trobades per tal de definir les mesures, però el cònsol ha avançat que una possibilitat és la de sumar diferents explotacions, i anar més enllà de la política de subvencions. Segons Mandicó, “no s’acaba tot amb ajuts econòmics”.

El cònsol major de Canillo ha volgut destacar que el debat sobre el futur de l’agricultura ha d’anar per separat de la producció de tabac i les condicions que podrien canviar amb la negociació de l’acord duaner. El cònsol ha explicitat com els productors tenen clar que “una cosa és el tabac i l’altra és l’explotació” destacant que a Canillo no es produeix el volum de tabac d’altres parròquies i que es dóna la circumstancia que “hi ha explotacions que no fan ni una mata de tabac”.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha assenyalat com el de l’agricultura és un sector dinàmic i que forma part de la identitat del país però que “estem treballant amb problemàtiques a deu anys vista”. Calvó ha recomanat que es tinguin perspectives més enllà de l’acord d’associació i la repercussió sobre la producció tabaquera. “Hi ha neguit dins el sector”, ha explicat Calvó, que ha defensat de pas que la ramaderia se sustenti mitjançant les subvencions i que el Govern doni suport a la diversificació dels productes en l’agricultura per no dependre del tabac.

El director d’Agricultura, Landry Riba, ha reconegut que la política d’ajuts i incentius del ministeri no ha tingut la incidència esperada. Ara, segons Riba, s’estudien altres propostes pel sector oví que passarien perquè els propietaris de ramats facin encàrrecs pels comuns. Per això, volen “analitzar els treballs dels ramats aquest estiu i veure les feines concretes a demanda dels comuns, hi ha una línia que s’obre i que és interessant d’explorar” ha assegurat. Aquestes tasques passarien per “encarregar feines de cara al manteniment de la muntanya”. Riba ha fet referència a la llei d’Agricultura on es preveu un ajut per sotaboscos i baixants i que no s’ha desenvolupat i que considera que podria servir per donar suport al sector.

Sobre el relleu en les explotacions, Riba reconeix que “solució fàcil no hi és” i que concretament a Canillo es troben en fase d’estudi de com utilitzar millor els incentius existents, que hi hagi projectes de millora, col·lectivitzar esforços, i d'altres mesures que no ha detallat. El director d’Agricultura ha reconegut que els plans de millora i incorporació de joves al sector tampoc han tingut incidència. Des de l’any 2000, s’han atorgat una dotzena d’ajuts, un d’ells a la parròquia de Canillo. El programa pel pla de millora de les explotacions va adreçat a modernitzar l’explotació, amb ajuts que facilitin la incorporació de novetats en el procés productiu o encarar la transició cap a certificacions de diferents tipus. El pla compta amb un màxim subvencionable de 55.000 euros o el 30% del cost de la inversió. En el cas dels menors de 40 anys, es destina una aportació de 9.000 euros a fons perdut.

Aquest interès i les trobades entre Govern i el comú han estat explicitades en el transcurs de la Fira de Canillo que ha estat inaugurada aquest matí al pàrquing Els Arenys on hi ha hagut representació de la vintena d’explotacions de la parròquia on han estat exposats dos-cents caps de bestiar, entre vacum, rossam, oví i cabrum.