Gatell i Pascual fan una crida per afavorir la detecció del VIH

L’horitzó 2020 per la Sida i el VIH que ha fixat l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estat el motiu de la conferència que aquest dijous al vespre ha fet el doctor Josep M. Gatell, consultor del Servei de Malalties Infecciones i SIDA de l’Hospital Clínic de Barcelona. Al doctor l’ha acompanyat el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany i Rosa Vidal, de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut. La conferència s’inscriu dins el Dia Internacional de lluita contra la Sida.

En l’acte ha participat a més el doctor Marc Pascual, especialista en medicina interna de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i responsable de pacients amb malalties infeccioses que ha considerat positives totes les iniciatives de prevenció i de diagnosi perquè les persones que puguin tenir una sospita que es puguin trobar infectades es facin les proves. El doctor Pascual ha considerat que “educar vol dir que tothom sàpiga, controlar nous casos, i que es coneguin totes les persones que estan infectades” perquè les persones diagnosticades, en tractar-se “deixen de ser infectius”.

Coincidint amb el Dia Internacional de lluita contra la Sida, durant tot el dia, els Centres d’Atenció Primària han realitzat proves diagnòstiques del VIH de forma gratuïta. El ministre Marfany ha assegurat que “no descarta” facilitar que aquestes proves puguin ser gratuïtes però que considera que al país “l’accés a la sanitat és bastant senzill”.

Per la seva banda, el doctor Josep Maria Gatell ha considerat que “els objectius fixats per l’OMS” de cara el 2020 es poden complir i que es dóna una davallada de l’epidèmia” tot i que de vegades “la realitat és tossuda”, ha dit. L’especialista considera que “estem avançant amb la línia correcta” per minimitzar els efectes de l’epidèmia. El doctor Gatell considera que el VIH ha desvetllat una situació desigual al planeta respecte a l’accés a la sanitat i “la falta d’equitat en diferents parts del món”.