Gael Purroy Roca, el primer nadó del 2017 a Andorra

Es diu Gael Purroy Roca i és el primer nadó de l’any. Va esperar fins al 2 de gener a les 23.16 hores per néixer i ser el punt de mira, com cada any, de tota la premsa nacional. Amb un pes de 3.850 grams, Gael és imatge avui de tots els mitjans de comunicació. Segons les previsions mèdiques, havia de néixer el 27 de desembre i els pares, andorrans, Vanessa Roca i Carles Purroy, no es van imaginar mai que seria el primer nadó de l’any a Andorra. “Pensàvem que com a molt seria l’últim de l’any”, va dir el pare. És també el primer fill de la parella i com a principiants van passar la primera nit “molt nerviosos”, mentre Gael dormia tranquil, segons va explicar el pare, d’Andorra la Vella, de 35 anys i que treballa a la construcció. Vanessa, d’Escaldes-Engordany, de 34 anys i fisioterapeuta de professió, va dir ahir que se sentia una mica cansada, i és que després de 26 hores “intentant que sortís va acabar amb cesària”, va explicar.

El nom de Gael ha estat triat pels pares perquè “volíem que fos un nom curt i que no es traduís ni en castellà ni en català, i a més a més volíem que no ens recordés a ningú, i de fet no coneixem cap Gael”. Ara, però, el tenen en braços amb la gran emoció de ser pares.

Casualment, l’habitació 124 de l’hospital on estan ingressats Gael i Vanessa va ser també l’habitació del primer nadó del 2015.