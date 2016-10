Fins a 41 persones es beneficien dels nous programes ocupacionals

Fins a 41 persones han estat contractades fins ara en el marc dels diferents programes ocupacionals posats en marxa pel departament d’Ocupació i Treball del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, en vigor des del mes de juliol passat.

Així es desprèn de la resposta que dóna el ministeri a una pregunta formulada per la consellera general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, relativa a les contractacions que s’han portat a terme en el marc d’aquests programes des de l’any 2013, que recull el darrer Butlletí del Consell General.

D’aquesta manera, i pel que fa als programes per a aquest any, que disposen d’una partida pressupostària de 2.762.000 euros, 35 contractacions s’han fet en el marc de la iniciativa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, una gràcies al programa per al foment de la contractació indefinida en el sector privat i una altra en el marc del dedicat al foment de l’ocupació i la formació també en el sector privat. A més, dues persones han estat contractades en el marc del programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades i dues més en el de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

D’altra banda, quant al balanç de les diferents edicions dels programes demanat per la parlamentària, la resposta de l’executiu posa de manifest que entre els anys 2013 i 2015 s’ha portat a terme un total de 1.074 contractacions en el marc dels diferents programes. Concretament, 342 el 2013, 398 l’exercici 2014 i 334 l’any passat.

Quant a la permanència en l’empresa, la mitjana de dies globals de contractació segons el programa –en el sector privat, ja que en el públic la durada dels contractes és de sis mesos– és de 241 dies. Així, en el cas del programa de foment de la contractació indefinida, la mitjana se situa en 370 dies, i baixa a 201 en el programa de foment de l’ocupació i la formació al si de l’empresa, i a 178 dies en el cas de la iniciativa destinada a la contractació i formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

Pel que fa al programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, la mitjana de dies globals de contractació se situa únicament

en 25.

D’altra banda, actualment hi ha dotze persones que s’han inserit al mercat laboral i continuen treballant per a la mateixa empresa que els va contractar en el marc d’algun dels programes del sector privat –els públics dels darrers tres anys han finalitzat el període de vigència. Concretament, tres persones, contractades en el marc del programa per al foment de la contractació indefinida, continuen treballant, i vuit més, que van ser contractades a través de la iniciativa per fomentar l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, ho continuen fent també, a la vegada que segueix donada d’alta una persona que va ser contractada en el marc del programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Tot i aquestes xifres, des de l’executiu es recorda que 22 de les persones contractades en aquests programes per al sector privat “hi han estat per un període superior a un any”.

De fet, segons s’explica en la resposta donada a la pregunta de Bonet, entre el 2013 i el 2015 només s’han formalitzat dinou contractes indefinits a través dels diferents programes. Malgrat tot, Ocupació i Treball assegura que únicament un 7% de les 116 persones que van ser contractades per programes del sector privat entre el 2013 i el 2015 estan actualment inscrites al Servei d’Ocupació. En el cas de les persones que els tres últims anys es van beneficiar d’algun dels programes del sector públic, el percentatge d’inscrits al Servei d’Ocupació és el 10%. En aquest sentit, des de l’executiu es destaca que aquests percentatges posen de manifest que els programes han ajudat a la reinserció en el mercat de treball.

Trobada per buscar solucions al Pas de la Casa

Des del departament d’Ocupació i Treball s’ha contactat amb Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (Inpub) per trobar una data per celebrar una reunió amb els empresaris d’aquest nucli encampadà, amb l’objectiu de buscar solucions als problemes que hi ha de manca de mà d’obra. De fet, les dificultats per contractar personal és un dels principals problemes amb què es troben els empresaris i comerciants del Pas de la Casa des de ja fa uns anys, problemes que no s’han acabat de resoldre malgrat les diferents iniciatives posades en marxa, com el programa per al foment de l’ocupació en zones geogràfiques

allunyades.