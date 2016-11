FEDA proposa un increment global de les tarifes de l’1,9% per l’any que ve

La proposta d’increment de tarifes que FEDA té prevista per l’any que ve és de l’1,9% global en relació als preus del 2016. Així es recull en l’avantprojecte de pressupost de la companyia per al 2017. Cal destacar que el director general de l’empresa, Albert Moles, ja va avisar que s’aplicarien augments progressius en el futur. Així mateix, segons recull aquest document, les perspectives de consum per al proper exercici són d’un increment de la demanda global del 2,8%, fins a 586 GWh, tot i que al client final no li arriba el cent per cent d’aquesta energia a causa de les pèrdues en el circuit de distribució.

Quant a les inversions, l’avantprojecte de pressupost estableix una partida de 20,8 milions d’euros, 261.000 euros més que aquest 2016, xifra que suposa un increment de l’1,3%. Aquestes segueixen el pla 2017-2021, un període en el qual es projecta invertir un total de 118,7 milions d’euros. De l’import previst per al proper exercici, 2,5 milions d’euros aniran al concepte terrenys i béns naturals. Aquesta partida és un 72% inferior a la de l’any 2016, ja que s’ha ajornat projectes amb molt pes econòmic, com ara la subestació del riu Runer –que es realitzarà el 2019–, i a més s’ha ajustat el preu i el calendari d’altres com el de la central de cogeneració de la Comella i de l’ETR de la Massana. En concret, a aquestes dues inversions s’hi destinarà 1,2 milions d’euros i 1,3 milions, respectivament.

El que sí que creixerà serà la inversió en equipaments, que puja un 124,7% respecte del 2016. La xifra global prevista és de 12,1 milions d’euros. Les actuacions més rellevants fan referència a les línies d’alta tensió, a les quals es destinarà 5 milions. Aquest import anirà destinat a la construcció de la doble línia aèria de 110 Kv entre Grau Roig i Encamp, que té un cost total de 15 milions d’euros. També s’ha previst una dotació d’1,3 milions d’euros, que servirà per fer front a l’ampliació de la xarxa de la central tèrmica de Soldeu i per licitar la primera fase de la xarxa de calor de la Comella. Aquesta inversió preveu un pressupost d’1,6 milions d’euros a repartir en dos anys.

En relació a les actuacions relacionades amb les energies renovables, l’avantprojecte de pressupost reserva 1,1 milions d’euros per al 2017 i 2 milions en pluriennals per fer front a un projecte d’eficiència energètica d’energies renovables. Tal com s’havia anunciat, FEDA vol desenvolupar un projecte de calefacció centralitzada al sector d’Andorra la Vella aprofitant la proximitat de la planta de tractament de residus de la Comella amb una central de cogeneració i la realització de les modificacions a CTRASA per millorar l’eficiència energètica d’aquesta mitjançant la recuperació de la calor generada pel forn incinerador.

Així mateix, en l’avantprojecte de pressupost s’indica que el 2017 s’ha previst iniciar diferents estudis per determinar la necessitat de començar una tercera central de cogeneració i per determinar quina seria la millor ubicació. Aquest nou projecte tindria un cost aproximat de 15,2 milions d’euros, tot i que per a l’any que ve només hi ha una partida de 650.000 euros per a la realització del projecte. A més a més s’indica que es preveu una possible ampliació de la xarxa de distribució de calor de Soldeu entre el 2016 i el 2017 per un import d’1 milió d’euros a repartir en parts iguals entre els dos anys.

Més personal

Segons s’indica en l’avantprojecte de pressupost, la plantilla de FEDA s’ha mantingut estable en els darrers anys, sobretot perquè el seu model de negoci no ha variat. Amb tot, l’entrada en funcionament aquest any de la nova central de cogeneració permetrà a l’ens la venda de calor a banda d’electricitat. A més, el nou marc legal obre la porta a FEDA a desenvolupar noves activitats en el marc de la diversificació energètica. Per afrontar aquestes noves línies d’actuació amb garanties, la companyia vol comptar amb un equip humà sòlid i amb experiència específica. Per aquest motiu té previst un “intens pla” d’incorporació de recursos humans, el ritme del qual dependrà de l’evolució dels diferents negocis. La intenció és contractar vint empleats en els propers dos anys. Això farà créixer per al 2017 un 6,9% la despesa en personal fix, mentre que en els eventuals es redueix un 26%. La despesa de personal global puja a 6,2 milions d’euros, un 5,4% més que la prevista per al 2016. FEDA tindrà, doncs, un 87% d’empleats fixos i un 13% d’eventuals.

2,3 milions a eficiència i sostenibilitat energètica

FEDA preveu destinar el 2017 una inversió de 2,3 milions d’euros al projecte d’eficiència i sostenibilitat energètica. Aquesta iniciativa inclou el projecte H2PiyR, un banc de proves a escala real per demostrar els avantatges del vehicle elèctric. Es preveu una inversió d’1 milió d’euros entre el 2017 i el 2020. Entre els objectius hi ha crear una xarxa de mobilitat amb hidrogen per Europa i promoure oportunitats de negoci.