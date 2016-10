FEDA Cultura dóna més de 4.100 euros a Unicef per combatre la malnutrició infantil

L'adhesió de FEDA Cultura a la campanya solidària 'Ara no podem parar', impulsada per Unicef, ha reportat 4.128,75 euros, que l'ONG destinarà a combatre la desnutrició infantil a Nigèria. La desnutrició infantil "és una de les principals causes de mortaldat", ha explicat aquest dijous la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch, durant l'entrega del xec per part de la companyia elèctrica. Alberch ha contextualitzat que des de l'organització "ens vam centrar en aquests programes perquè, pels conflictes i per fenòmens metereològics com el 'Niño', la situació a Nigèria ha empitjorat molt". "Hi ha àrees que havien estat sota control de rebels que tenen taxes de desnutrició infantil molt elevades. Parlem de 244.000 infants de més de 5 anys afectats per desnutrició severa aguda", ha quantificat. Els fons donats per FEDA Cultura aniran íntegrament a programes contra la desnutrició infantil, que Unicef gestiona en aquest país africà.

La iniciativa de FEDA Cultura, a partir de l'adhesió de l'elèctrica a la campanya solidària d'Unicef 'Ara no podem parar', consistia en una donació de 2 euros per cada visitant al Museu de l'Electricitat i a la ruta del Camí Hidroelèctric d'Engolasters, entre agost i setembre. També es podien fer donatius a través de FEDA Cultura i d'una guardiola que hi havia a l'entrada del museu. Enguany han tingut 1.975 visites, un 3% d'increment al museu i un 20% més a la ruta hidroelèctrica en comparació a l'any passat que, juntament amb les accions solidàries dels visitants, han sumat els 4.128,75 euros que FEDA Cultura ha donat a Unicef.

Unicef Andorra enviarà els diners al centre que l'organització gestiona a l'Àfrica perquè comprin els aliments i tractin el major número de nens i nenes que pateixen malnutrició, i perquè formin les mares dels infants perquè amb els aliments de què disposen puguin millorar el tipus d'alimentació que tenen.