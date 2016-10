Estudiants de la UAB parlaran del despoblament a l’Alt Urgell

El despoblament del territori és un fenomen característic i propi del Pirineu català, i concretament de la comarca de l’Alt Urgell, al llarg de tota la passada centúria. Durant el curs 2015-2016, aquesta qüestió va ser objecte de l’interès de dos grups d’estudiants d’arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a treball de l’assignatura d’història moderna i contemporània de primer any. Aquesta recerca tenia la intenció, d’una banda, d’acostar els estudiants als arxius i, de l’altra, de fer-los conèixer el territori d’una manera directa.

En el transcurs dels treballs de l’assignatura, els alumnes van interessar-se pels casos de Senyús i Solanell, als quals van dedicar la seva recerca de forma específica. A través de la visita al poble, de la recerca de fonts escrites (bibliogràfiques i arxivístiques) i també de la memòria oral, tots dos grups van poder resseguir la història d’aquests dos despoblats i recuperar, també, part d’una memòria col·lectiva que està en risc de desaparèixer.

Amb el títol Pobles que van ser. Recerca sobre els despoblats de l’Alt Urgell, els resultats d’aquesta recerca es presentaran aquest divendres, 14 d’octubre, a les vuit del vespre a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. En l’acte, inscrit en el cicle Des­enterrant el passat, hi seran presents alguns dels alumnes i dels tutors responsables del projecte de recerca.

Desenterrant el passat és un cicle de xerrades i activitats vinculades al coneixement del passat de la comarca de l’Alt Urgell, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i la biblioteca Sant Agustí de la Seu.