Estudi genètic pioner per conèixer el risc de determinades malalties

El grup d’investigació de Genètica de Poblacions i Epidemiologia de la Universitat de Barcelona –sota la direcció del doctor Pedro Moral– treballa des de fa dos anys en la recollida de mostres d’ADN d’habitants de comarques de la zona dels Pirineus –Garrotxa, Ripoll, Berguedà, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça– per elaborar un mapa genètic de cada zona. Es tracta d’una iniciativa pionera a la península Ibèrica que permetrà establir uns perfils de la predisposició genètica de cada comarca i conèixer el risc genètic de patir malalties comunes com ara obesitat, diabetis o problemes cardiovasculars, una informació molt útil per a la prevenció.

Amb la col·laboració dels hospitals i la participació de voluntaris, ja s’ha obtingut 50 mostres, però volen arribar a 150 persones. Per aconseguir-ho, cal recursos i per això han iniciat una campanya de micromecenatge per arribar als 12.000 euros que els fan falta. Descobrir la genètica d’una comarca és una fita pionera a la península Ibèrica i només els consta que s’hagi fet en un altre indret, la Gran Bretanya. Es tracta d’aconseguir fer una mena de fotografia amb informació genètica sobre la història poblacional recent i, encara més important, conèixer el risc genètic de patir malalties com ara obesitat, diabetis o problemes cardiovasculars, que són les principals causes de mort en l’actualitat. “Serà una eina especialment valuosa i efectiva per determinar futures polítiques en el camp de la salut per poder fer una feina de prevenció i amb coses pràctiques com ara l’alimentació”, subratlla Moral.

Les dades genètiques també aportaran informació detallada sobre esdeveniments històrics recents, propis de cada comarca, com seria la petjada al seu ADN de les antigues migracions (com ara àrabs o romans) per contactes comercials, una informació que no es pot obtenir amb cap altre tipus de mostres.