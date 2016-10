Escaldes-Engordany reprèn el viatge de la gent gran vuit anys després

L’any 2008 va ser el darrer any en què el Comú d’Escaldes va organitzar un viatge per a la gent gran, tot i això, enguany el Comú ha destinat una partida pressupostària per tal de realitzar un viatge de cinc dies a Huelva. En total hi participaran 27 jubilats i el Comú finançarà un 20% del total del viatge als 24 participants que resideixen a la parròquia. El grup de jubilats sortirà cap a Huelva aquest diumenge 23 i tornarà al país cinc dies després, i durant el viatge els jubilats gaudiran de diverses ciutats andaluses i realitzaran una travessa amb ferri pel riu Guadiana. A més, la consellera de Gent Gran i Infància de la parròquia, Sandra Tomàs, també ha destacat que “l’objectiu és poder fer-ho cada any i la voluntat és que això tingui continuïtat”.

El departament de Gent Gran del Comú escaldenc ha decidit vuit anys després reprendre el viatge de la gent gran amb una visita de cinc dies a la província andalusa de Huelva. El 2008 va ser el darrer any en què es va fer el viatge, quan els jubilats van anar a Torrevieja cinc dies, tot i que, al 2009 també va haver-hi un viatge de tres dies a Lloret de Mar. Enguany, el Comú ha decidit dedicar una partida pressupostària per recuperar aquest viatge per als més grans.

El grup estarà compost per 29 persones, 24 dels quals són jubilats d’Escaldes-Engordany, tres d’Andorra la Vella i dues persones del departament de Gent Gran, que sortiran aquest diumenge cap a terres de Huelva. Tot i això, abans d’arribar a la ciutat dedicaran un dia a visitar Sevilla, per després realitzar diferents activitats, com per exemple una travessa amb ferri al riu Guadiana, una visita a un lloc de Portugal o una festa rociera, ja que, segons la consellera de Gent Gran i Infància, Sandra Tomàs, “volem que sigui un viatge complet, i per això hi ha activitats lúdiques, culturals i sobretot temps lliure”. El grup tornarà el 28 d’octubre i, tal com ha anunciat Tomàs, “el Comú finançarà un 20% del total del viatge, que són 535 euros, per aquells jubilats que siguin residents a la parròquia”.



D’altra banda, Tomàs també ha assegurat que els jubilats han decidit el viatge que volien, ja que “vam oferir dues propostes, una era Madrid i l’altra Huelva i ells mateixos han decidit”. A més, la consellera ha explicat que “l’objectiu és poder fer-ho cada any i la voluntat és que això tingui continuïtat”.