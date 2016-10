Escaldes-Engordany celebra els triomfs dels esportistes que van participar en els Jocs dels Petits Estats de Karate a Malta

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, i el conseller d'Esports, Jordi Vilanova, han rebut aquest dimecres a la tarda una part dels medallistes que van aconseguir metall en els passats Jocs dels Petits Estats de Karate disputats a Malta. Sandra Herver, Joel Quintana, Melània Hernández i Jordi Hernández han rebut un petit obsequi per part del Comú d'Escaldes-Engordany, pels èxits aconseguits en el campionat d'ara fa prop d'un mes.

Una part dels medallistes que van aconseguir endur-se un metall en els campionats europeus de karate dels petits estats disputats a Malta han rebut aquest dimecres a la tarda la felicitació per part de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, i el conseller d'Esports, Jordi Vilanova. Els medallistes han rebut també un petit obsequi per recompensar els seus èxits en elcampionat, ja que els quatre medallistes entrenen a la parròquia escaldenca.

Sandra Herver va ser la gran vencedora del campionat europeu dels petits estats, amb dos medalles d'or en la modalitat Kumité, de les categories de -61 quilograms i Open. Una experiència que ella mateixa ha qualificat de "molt difícil", ja que en l'edició d'enguany el nombre de competidors van augmentar significativament de 250 a 390 participants i també el nombre de països. No obstant això, Herver s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats obtinguts i pel reconeixement que han obtingut, "el sacrifici que té un esportista, a vegades, no es reconeix i això ens ajuda moltíssim". A més, Herver no descarta poder participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on el karate es convertirà per primer cop en esport olímpic, " serà molt difícil, però no és desgavellat, de fet treballem per això".

Els altres medallistes que han rebut el reconeixement de la parròquia han estat Joel Quintana, que va aconseguir endur-se la medalla de bronze en Kumite de -57 quilograms; Melània Hernández, en Kumite de -42 quilograms, que va emportar-se l'or, i Jordi Hernández, que va aconseguir la plata en Kumite de -55 quilograms. Tot ells esportistes que s'entrenen habitualment a Escaldes-Engordany.

Per la seva banda, el conseller d'Esports, Jordi Vilanova, ha comentat que la setmana vinent es començarà a projectar la candidatura per tal que Escaldes-Engordany aculli el campionat europeu dels petits estats de karate l'any vinent. Segons Vilanova, "volem acollir un dels grans esdeveniments de karate a Europa i lluitarem perquè així sigui". No obstant això, Vilanova també ha remarcat que el projecte encara es troba en una fase inicial i que en les pròximes setmanes començaran les conversacions per fer-ho possible.